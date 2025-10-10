Trei din zece copii de şcoală primară sunt supraponderali, iar unu din zece este obez. Ca să mai frâneze fenomenul alarmant, Institutul Naţional de Sănătate Publică a realizat dieta ideală pentru cei mici. Legumele sunt în topul listei. Doar că, spun părinţii, teoria le cam dă bătăi de cap când au în faţă un copil mofturos şi se grăbesc cu masa.

Legume din belşug, seminţe şi carne gătită la abur. Aşa arată noul planul alimentar al Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru copii. Doar că, de la teorie la practică e cale lungă, spun părinţii.

"Ţinem cont de ceea ce serveşte domnişoara, dar mai dăm iama în lucruri care nu trebuie. Nu îi masor cantitatea de mâncare, dar avem trei mese pe zi", spune o mamă.

Cei mici preferă dulcele sau fast-food-ul.

Copil: Vreau să îmi găteasca cartofi prăjiţi cu carne.

Mamă: Da, păi astea sunt cele mai gustoase.

Această dietă ideală recomandată de INSP ar reduce riscul de boli cronice netransmisibile și asigură un aport zilnic necesar de nutrienţi.

Specialiştii recomandă ca un copil să mănânce în fiecare zi cel mult trei porţii de legume, două de fructe, patru porţii de cereale, care sunt echivalentul a patru felii de pâine, o porţie de carne dar şi două de lactate. Iar la final câte patru-cinci pahare de apă pentru a ţine pasul cu toată energia din joacă. Mulţi copii strâmbă însă din nas când au în faţă fructe şi legume.

"Este nevoie ca noi să ne educăm, iar dacă noi nu am făcut asta avem ocazia să facem asta cu copii noştri. Este nevoie de exemplul tau pe care tu îl dai copilului tău. Pe lângă reguli în alimentaţie, este nevoie de sens. De aceea este bine sa îl implici pe copil, nu să îi impui un plan alimentar", susţine Alexandra Stoica, specialist în parenting.

Nutritioniştii ne recomandă să începem cu porţii mici.

"Am putea să folosim palma copilului pe post de măsurătoare aproximativă. Pentru carne, palma fără degete. Atunci când vorbim de paste, orez, mămăligă folosim pumnul strâns al copilului şi când vorbim de legume şi fructe folosim palma deschisă", spune Carmen Brumă, masterand în nutriţie.

Pentru campania de promovare a alimentației sănătoase, INSP s-a consultat cu medici nutriționiști, pediatri și specialiști în educație alimentară. Toți avertizează: România e parte dintr-o epidemie globală de obezitatea infantilă. În România, 28% dintre copiii din ciclul primar sunt supraponderali, iar 12% obezi.

