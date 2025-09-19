Visul Andreei, fetița de 11 ani atacată de câini: să poată zâmbi din nou fără griji. Cum o putem ajuta

Are 11 ani și visează să devină hairstylist. Este veselă, pasionată de dansuri și are un zâmbet care topește inimile celor din jur. Dar în mai 2023, copilăria ei a fost sfâșiată de colții a trei câini. De atunci, viața Andreei a însemnat spital, operații și durere. Astăzi, mai are nevoie de o singură intervenție în Spania pentru a-și recăpăta urechea. Pentru aceasta însă familia mai are nevoie de aproximativ 20.000 de euro. Împreună, îi putem oferi această șansă, donând 2 euro cu un SMS la 8848.

În mai 2023, liniștea familiei Apostol din Alexeni, județul Ialomița, a fost spulberată. Andreea, o fetiță veselă și plină de viață, a mers în vizită la o vecină, fără să știe că în câteva minute copilăria ei va fi schimbată pentru totdeauna.

Trei câini au atacat-o și au mușcat-o cu o cruzime greu de imaginat. Pielea capului i-a fost smulsă, urechiușa dreaptă mâncată, iar corpul i-a fost brăzdat de răni adânci. Mama ei, Ligia Apostol, povestește că atunci când a văzut-o plină de sânge a intrat în șoc: „Îi mâncase urechiușa, la cap îi smulseseră toată pielea, toată partea de aici, la gât, la mânuță, peste tot. Și norocul ei a fost că nu i-au rupt jugulara, un milimetru și o omora”.

Un drum contracronometru spre spital, o operație care i-a salvat viața și multe lacrimi mai târziu, Andreea a devenit un simbol al curajului. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au făcut tot ce au putut, dar pentru reconstrucția urechii nu există soluții în România. Singura șansă s-a dovedit a fi la Spitalul San Juan de Déu din Barcelona.

Lupta continuă

Până acum, Andreea a trecut prin patru operații - două în România și două în Spania. A suportat durerea cu o maturitate care impresionează pe oricine. Mama spune că nu a plâns niciodată după intervenții, deși recuperările au fost grele.

Acum, fetița are nevoie de încă o operație - cea mai importantă, cea care îi va reda urechea. Intervenția este programată pe 5 noiembrie 2025, la Barcelona, sub coordonarea dr. Francisco Jose Parri Ferrandis.

Pentru a acoperi costul operației familia mai are nevoie de aproximativ 20.000 de euro - bani pe care părinții nu îi pot aduna singuri, oricât ar munci.

Cum putem ajuta?

Astăzi, Andreea are nevoie de noi. Are nevoie de oameni buni care să pună umărul la strângerea celor 20.000 euro ce îi despart familia de operația salvatoare. Fiecare donație înseamnă o șansă mai mare pentru ea să zâmbească fără griji, să meargă la dansuri, să își prindă părul cu agrafe și să își trăiască copilăria.

Andreea nu a renunțat niciodată. Haideți să nu renunțăm nici noi la ea!

Împreună putem să îi redăm Andreei copilăria pe care o merită donând 2 EURO, prin SMS, la numarul fără recurență 8848. Mai puteți contribui și prin plată cu cardul ori prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape.

Cont în lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

Cont în euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

