Antena Meniu Search
x

Curs valutar

7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY

China Smash 2025 este cel mai tare turneu de tenis de masă din această perioadă şi competiţia ce se va desfăşura în perioada 25 septembrie – 5 octombrie va fi exclusiv în AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 19:09
7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY 7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY - Profimedia

La startul turneului cu premii totale de 2.050.000 de dolari se vor afla şi şapte sportivi din România, doi pe tabloul principal şi alţi cinci în calificări.

7 români iau startul la China Smash 2025

Bernadette Szocs, Eliza Samara (tabloul principal), Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu (calificări) sunt jucătorii din ţara noastră care vor evolua în competiţia ce va avea loc la Beijing.

Articolul continuă după reclamă

Premiile vor fi unele extrem de importante pentru tenisul de masă. Campionii vor încasa câte 135.000 de dolari şi 2.000 de puncte, finaliştii vor primi 68.000 de dolari şi 1.400 de puncte, iar semifinaliştii vor pune mâna pe 34.000 de dolari şi 700 de puncte.

Pe cele două tablouri de simplu se vor afla la start cei mai buni 10 jucători din clasamentele masculin şi feminin, printre care Lin Shidong, Wang Chuqin, Hugo Calderano, Sun Yingsha, Wang Manyu sau Chen Xingtong.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

china smash turneu bernadette szocs china smash 2025
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Sport » 7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY