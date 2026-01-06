Australian Open 2026. Premii record, câștigătorii iau câte 2,79 milioane de dolari

Turneul de Grand Slam Australian Open va oferi în 2026 un fond total de premiere record, de 111,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 75 de milioane de dolari), după ce organizatorii au anunțat marți o creștere de 16% față de ediția precedentă

Este cel mai mare buget de premii din istoria turneului și confirmă poziția primului Grand Slam al anului ca lider în susținerea financiară a jucătorilor.

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor încasa câte 4,15 milioane dolari australieni (2,79 milioane dolari americani) fiecare, sumă cu 19% mai mare decât în 2025, când premiul era de 3,5 milioane dolari australieni.

Jucătorii eliminați în primul tur de pe tabloul principal vor primi 150.000 dolari australieni (100.750 dolari americani), iar cei eliminați în primul tur al calificărilor vor încasa 40.500 dolari australieni (27.200 dolari americani).

Directorul turneului, Craig Tiley, a subliniat că această majorare reflectă angajamentul Tennis Australia de a sprijini jucătorii.

„Această creștere de 16% demonstrează angajamentul nostru de a susține carierele din tenis la toate nivelurile. De la majorarea premiilor din calificări cu 55% din 2023 și până la îmbunătățirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este sustenabil pentru toți competitorii”, a declarat Tiley, în comunicatul organizatorilor, potrivit Mediafax.

Turneul va începe pe 18 ianuarie, la Melbourne Park, unde Jannik Sinner și Madison Keys vor încerca să-și apere titlurile cucerite anul trecut.

