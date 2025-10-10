Austria - San Marino 10-0. Au turat motoarele înainte de decisivul cu România. Rezultatele complete de joi

Joi seara, în Europa s-au jucat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, iar Austria, viitoarea adversară a României, a reuşit scorul serii trecând, 10-0, de San Marino.

Cum Grupa H, grupa din care face parte România, este alcătuită din cinci echipe, formaţia noastră a fost obligată să "stea" la etapa de joi seara. Totuşi, în grupa noastră s-au jucat meciurile Austria - San Marino şi Cipru - Bosnia Herţegovina. Iar ambele meciuri s-au încheiat cu rezultate neverosimile.

Austria a făcut scorul serii cu San Marino, 10-0, la capătul unui meci în care avea 6-0 încă de la pauză şi în care veteranul Marko Arnautovic, 36 de ani, a marcat de patru ori.

În schimb, Bosnia Herţegovina, principala adversară a Austriei din această grupă, s-a împiedicat în Cipru, după modelul României. Bosnia a avut 2-0 în Cipru, ca şi România, graţie golurilor marcate de Katic şi Michail, autogol, dar a plecat cu un singur punct, ciprioţii egalând pe final, graţie golurilor marcate de Laifis şi Pittas, din penalty.

În aceste condiţii, Grupa H a ajuns să fie dominată cu autoritate de Austria, care a acumulat 15 puncte din 15 posibile. Austriecii au două puncte avans şi un meci mai puţin disputat faţă de ocupanta locului 2, Bosnia Herţegovina. Ceea ce înseamnă, practic, că meciul dintre România şi Austria, de duminică, de la ora 21.45, tocmai a căpătat caracterul de meci decisiv. Austria are nevoie de victorie pentru a-şi asigura, în mare măsură, câştigarea grupei, în timp ce România îşi joacă, practic, ultima şansă la locul 2, formaţia noastră fiind, în acest moment, la şase puncte de Bosnia Herţegovina, dar având şi un meci mai puţin disputat.

În ciuda egalurilor obţinute cu România şi Bosnia Herţegovina, Cipru este eliminată din lupta pentru primele două locuri, ca şi modesta echipă a celor din San Marino.

Iar dacă Austria a obţinut cea mai clară victorie a serii din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, zona europeană, formaţia din Insulele Feroe a produs marea surpriză a serii, nu neapărat pentru că a învins pe Muntenegru ci în special graţie modului în care a obţinut succesul respectiv. A fost 4-0 pentru feroezi, la capătul unui meci în care gazdele puteau să mai marcheze şi alte goluri, Feroe - Muntenegru încheindu-se 7-3 la şuturi pe poartă.

Victorii categorice au obţinut şi Danemarca, 6-0 pe terenul celor din Belarus, sau Olanda, 4-0 în Malta, în timp ce Scoţia a depăşit, surprinzător, Grecia, scor 3-1, Finlanda a trecut greu de Lituania, 2-1, iar Cehia şi Croaţia au încheiat la egalitate, 0-0.

Preliminariile Campionatului Mondial continuă, vineri seara, cu meciurile Kazahstan - Liechtenstein (ora 17.00), Belgia - Macedonia de Nord (21.45), Franţa - Azerbaidjan (21.45), Germania - Luxemburg (21.45), Islanda - Ucraina (21.45), Kosovo - Slovenia (21.45), Irlanda de Nord - Slovacia (21.45), Suedia - Elveţia (21.45).

