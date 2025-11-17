Carina Dascălu, star al naţionalei feminine de rugby: "Mulţi se miră când aud că o fată joacă rugby"

Într-o perioadă în care sporturile din România, altele în afara fotbalului, sunt ostracizate şi din ce în ce mai subfinanţate, o mână de fete se ambiţionează să răzbească într-un sport considerat "al bărbaţilor" şi chiar să ajute la dezvoltarea acestuia.

Carina Dascălu este una dintre cele mai bune jucătoare de rugby din România - Rugby Europe

Este vorba despre componentele naţionalei de rugby, sportive care şi-au propus să lupte umăr lângă umăr pentru a pune echipa României pe harta rugby-ului european şi în varianta clasică, de rugby XV, după ce, în ultimii ani, au obţinut câteva rezultate remarcabile în varianta redusă, de rugby sevens.

Practic, naţionala feminină a României de rugby XV a fost readusă la viaţă în urmă cu un an, când a surclasat Bulgaria în Rugby Europe Women's Conference, 66-12, iar acum cele poreclite "Ghindele" se află în faţa primului examen cu adevărat tare.

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Snagov, pe arena din incinta Complexului Sportiv Naţional "Elisabeta Lipă", fetele noastre primesc replica Georgiei, în aceeaşi competiţie organizată de forul european.

Deşi poate numele de Georgia nu spune mare lucru, se ştie că oficialii din această ţară au obţinut investiţii semnificative pentru acest sport, astfel că rugby-ul din Georgia a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, inclusiv la nivel feminin, astfel că naţionala feminină de rugby sevens a Georgiei evoluează într-un eşalon superior, faţă de naţionala României, iar gruzinele pornesc drept favorite şi înaintea confrutării de la rugby XV.

Cu toate acestea, "Ghindele" sunt pregătite să dea totul pe teren la sfârşitul săptămânii şi să demonstreze că merită atenţia şi încrederea iubitorilor rugby-ului şi nu numai, chiar dacă sportivele muncesc pentru a se întreţine şi se antrenează doar în timpul liber.

Pentru a afla cât de grea este viaţa de rugbistă în România, cum sunt privite sportivele sau ce lipseşte pentru a avea o dezvoltare a acestui sport în ţara noastră, am stat de vorbă cu Carina Dascălu, una dintre sportivele importante din rugby-ul românesc, componentă de bază a naţionalei României, multiplă campioană naţională şi căpitan al naţionalei României la ultima ediţie a Campionatului European de beach rugby:

- Carina, la mai bine de un an de la victoria cu Bulgaria, Ghindele revin în arena la rugby XV pentru un meci cu Georgia. La ce să ne aşteptăm de la partida de sâmbătă? Poate România bifa o nouă victorie?

- Chiar dacă pentru noi acesta este abia al doilea meci de rugby XV, faptul că revenim pe teren după victoria cu Bulgaria ne dă încredere. În plus, în rugby sevens, Georgia evoluează în Championship, iar noi în Trophy, deci au un nivel competițional mai ridicat. Cu toate acestea, mergem încrezătoare în forțele noastre. Avem entuziasm, dorință și cred că putem pune probleme reale.

- Ai reuşit, dacă îmi aduc bine aminte, o triplă cu Bulgaria. Să ne aşteptăm la o prestaţie asemănătoare din partea ta şi la meciul cu Georgia?

- Evident că mi-ar plăcea să repet performanța din meciul cu Bulgaria, dar încerc să nu pun presiune pe mine în sensul acesta. Cel mai important este să-mi fac treaba bine pe teren și să ajut echipa. Dacă vor veni și eseuri, cu atât mai bine, dar pentru mine rezultatul echipei rămâne prioritar.

- Sunteţi mai multe jucătoare de la Politehnica Iaşi la lot. Cât de mult contează această omogenitate pe care o aveţi de la echipa de club?

- Contează foarte mult această omogenitate. Faptul că ne cunoaștem bine de la club înseamnă că avem deja automatisme, ne simțim una pe cealaltă în joc și comunicăm mult mai ușor. Asta se vede și în ritmul echipei naționale, pentru că ne ajută să ne adaptăm mai repede la planul de joc.

- Ai jucat rugby XV şi rugby sevens, dar ai fost şi la Europeanul de rugby pe plajă. Care dintre variante este favorita ta? Care dintre variante ţi se pare cea mai dificil de jucat?

- Rugby-ul pe plajă este preferatul meu, pentru că e foarte distractiv, deși e extrem de greu să alergi în nisip, e un efort mult mai mare decât pare. În schimb, cel mai dificil mi se pare rugby-ul în XV, pentru că încă învăț sistemul de joc, este ceva nou pentru mine și încă nu stăpânesc toate detaliile lui.

- În general aş zice că lumea strâmbă din nas când aude de rugby feminin. Cum ţi se pare că sunt văzute practicantele acestui sport în România? Consideri că încă suntem înconjuraţi de concepţii greşite? Că băieţi, bărbaţii, se uită "urât" când aud că o fată joacă rugby?

- Da, aşa este, încă mai există prejudecăți. Mulți se miră când aud că o fată joacă rugby, iar unii chiar au impresia că e un sport "prea dur" pentru femei. Dar, încet-încet, lucrurile se schimbă. Când lumea ne vede în teren dedicate își dă seama că rugby-ul feminin e un sport în toată regula, practicat cu seriozitate. Mai e mult de lucru la mentalități, dar suntem pe drumul cel bun.

- Din ce ştiu eu, aş zice că rugbiul feminin se face cam pe "burta goală" sau "bani de seminţe". Cât de real este acest scenariu? Cât de greu vă este să practicaţi acest sport? Dacă ar exista mai mulţi bani, mai multe investiţii, consideri că ar creşte automat numărul de jucătoare? Sau consideri că ar trebui ca un număr cât mai mare de fete să practice acest sport doar din ideea de a face sport în mod constant?

- Realitatea e că rugby-ul feminin nu are, încă, susținerea financiară pe care ne-am dori-o. Mai multe investiții ar ajuta enorm în pregătire, în recuperare și în echipamente. Sunt convinsă că dacă ar exista condiții mai bune și numărul fetelor care ar veni spre rugby ar crește.

- Spune-ne, te rog, în câteva cuvinte, cine este Carina Dascălu? Când şi cum ai început să practici acest sport? Pe la ce cluburi ai trecut? Care a fost cel mai plăcut moment al carierei şi cel peste care ţi-a fost cel mai greu să treci?

- Carina Dascălu este o persoană ambițioasă și determinată, care pune mult suflet în tot ce face. Am început rugby-ul din dorința de a încerca ceva diferit și, de atunci, am rămas legată de acest sport. Am jucat doar la Politehnica Iași și îmi doresc sincer să îmi închei parcursul sportiv tot aici, aproape de oamenii și locul care m-au format. Cel mai frumos și, în același timp, cel mai greu moment al meu a fost anul trecut, când am câștigat locul 1 la rugby pe plajă. A fost o perioadă solicitantă, dar tocmai efortul depus a făcut victoria să fie cu atât mai specială.

