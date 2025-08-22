Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cătălin Chirilă, finalist la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano 

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, vineri, în finala probei de canoe simplu 1000 de metri de la Mondialele de kaiak-canoe de la Milano (Italia).

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 13:51
Cătălin Chirilă luptă pentru medalie la Mondialele de kaiak-canoe de la Milano Cătălin Chirilă luptă pentru medalie la Mondialele de kaiak-canoe de la Milano - Profimedia

Chirilă a terminat pe locul 2 prima semifinală a probei, la doar şase sutimi de ungurul Adolf Balazs. Alături de cei doi, din prima semifinală s-a calificat în marea finală şi basarabeanul Serghei Tarnovschi.

Din păcate, conform news.ro, Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala probei de canoe simplu 500 de metri, astfel că proba de canoe simplu 1.000 de metri rămâne singura lui şansă de a obţine o medalie la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano.

Finala probei de canoe simplu 1.000 de metri este programată sâmbătă, de la 15.48, ora României.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

catalin chirila finala milano catalin chirila milano catalin chirila
Înapoi la Homepage
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt
FAKE NEWS despre Lacul Vidraru, desființat de Ministrul Energiei. De ce se golește și ce se întâmplă, de fapt
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral?
Observator » Sport » Cătălin Chirilă, finalist la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano 