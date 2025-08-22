Cătălin Chirilă, finalist la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano
Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, vineri, în finala probei de canoe simplu 1000 de metri de la Mondialele de kaiak-canoe de la Milano (Italia).
Chirilă a terminat pe locul 2 prima semifinală a probei, la doar şase sutimi de ungurul Adolf Balazs. Alături de cei doi, din prima semifinală s-a calificat în marea finală şi basarabeanul Serghei Tarnovschi.
Din păcate, conform news.ro, Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala probei de canoe simplu 500 de metri, astfel că proba de canoe simplu 1.000 de metri rămâne singura lui şansă de a obţine o medalie la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano.
Finala probei de canoe simplu 1.000 de metri este programată sâmbătă, de la 15.48, ora României.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰