Cipru - România, în preliminariile Campionatului Mondial. "Tricolorii", obligaţi să câştige la Nicosia 

Naţionala de fotbal a României joacă marţi seara, de la 21.45, ora României, împotriva Ciprului, în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord.

România este obligată să câştige meciul cu Cipru din deplasare, din preliminariile Campionatului Mondial - Profimedia

"Tricolorii" încep o serie de meciuri extrem de importante, ei aflându-se în situaţia în care nu îşi mai permit paşi greşiţi, dacă vor să mai prindă măcar locul 2 într-o grupă din care mai fac parte Austria, Bosnia Herţegovina şi San Marino.

Cum Bosnia şi Austria par că s-au desprins, România trebuie să depună eforturi serioase pentru a prinde din urmă măcar una dintre cele două echipe, astfel încât să prindă măcar locul 2 în grupă, loc care i-ar asigura un eventual traseu accesibil la barajul pentru turneul final.

Însă perspectivele sunt sumbre dacă ne gândim că săptămâna trecută, într-un meci amical, "tricolorii" au fost surclasaţi, acasă, 0-3, de Canada, formaţie care, în vară, scotea egaluri cu Guatemala sau Curacao.

Articolul continuă după reclamă

România a trecut mai mereu de Cipru, în general fără probleme, dar adversarii sunt în creştere, iar în runda precedentă au cedat greu, în Austria, 0-1, la capătul unui meci în care au avut mai multe şuturi pe poartă, 5-3. Asta arată că pe "tricolori" îi aşteaptă o misiune extrem de complicată la Nicosia.

În ciuda eşecului usturător din meciul cu Canada, selecţionerul Mircea Lucescu pare dispus să rişte totul pe o formulă de start aproximativ asemănător cu cea utilizată vineri, 5 septembrie. Tehnicianul pare dispus să mizeze pe dorinţa de reabilitare a fotbaliştilor care au clacat lamentabil în urmă cu doar câteva zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰