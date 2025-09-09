Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cipru - România, în preliminariile Campionatului Mondial. "Tricolorii", obligaţi să câştige la Nicosia 

Naţionala de fotbal a României joacă marţi seara, de la 21.45, ora României, împotriva Ciprului, în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 12:21
România este obligată să câştige meciul cu Cipru din deplasare, din preliminariile Campionatului Mondial România este obligată să câştige meciul cu Cipru din deplasare, din preliminariile Campionatului Mondial - Profimedia

"Tricolorii" încep o serie de meciuri extrem de importante, ei aflându-se în situaţia în care nu îşi mai permit paşi greşiţi, dacă vor să mai prindă măcar locul 2 într-o grupă din care mai fac parte Austria, Bosnia Herţegovina şi San Marino.

Cum Bosnia şi Austria par că s-au desprins, România trebuie să depună eforturi serioase pentru a prinde din urmă măcar una dintre cele două echipe, astfel încât să prindă măcar locul 2 în grupă, loc care i-ar asigura un eventual traseu accesibil la barajul pentru turneul final.

Însă perspectivele sunt sumbre dacă ne gândim că săptămâna trecută, într-un meci amical, "tricolorii" au fost surclasaţi, acasă, 0-3, de Canada, formaţie care, în vară, scotea egaluri cu Guatemala sau Curacao.

Articolul continuă după reclamă

România a trecut mai mereu de Cipru, în general fără probleme, dar adversarii sunt în creştere, iar în runda precedentă au cedat greu, în Austria, 0-1, la capătul unui meci în care au avut mai multe şuturi pe poartă, 5-3. Asta arată că pe "tricolori" îi aşteaptă o misiune extrem de complicată la Nicosia.

În ciuda eşecului usturător din meciul cu Canada, selecţionerul Mircea Lucescu pare dispus să rişte totul pe o formulă de start aproximativ asemănător cu cea utilizată vineri, 5 septembrie. Tehnicianul pare dispus să mizeze pe dorinţa de reabilitare a fotbaliştilor care au clacat lamentabil în urmă cu doar câteva zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania cipru romania cipru preliminarii mondial mircea lucescu
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Sport » Cipru - România, în preliminariile Campionatului Mondial. "Tricolorii", obligaţi să câştige la Nicosia 