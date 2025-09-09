Cipru - România, în preliminariile Campionatului Mondial. "Tricolorii", obligaţi să câştige la Nicosia
Naţionala de fotbal a României joacă marţi seara, de la 21.45, ora României, împotriva Ciprului, în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord.
"Tricolorii" încep o serie de meciuri extrem de importante, ei aflându-se în situaţia în care nu îşi mai permit paşi greşiţi, dacă vor să mai prindă măcar locul 2 într-o grupă din care mai fac parte Austria, Bosnia Herţegovina şi San Marino.
Cum Bosnia şi Austria par că s-au desprins, România trebuie să depună eforturi serioase pentru a prinde din urmă măcar una dintre cele două echipe, astfel încât să prindă măcar locul 2 în grupă, loc care i-ar asigura un eventual traseu accesibil la barajul pentru turneul final.
Însă perspectivele sunt sumbre dacă ne gândim că săptămâna trecută, într-un meci amical, "tricolorii" au fost surclasaţi, acasă, 0-3, de Canada, formaţie care, în vară, scotea egaluri cu Guatemala sau Curacao.
România a trecut mai mereu de Cipru, în general fără probleme, dar adversarii sunt în creştere, iar în runda precedentă au cedat greu, în Austria, 0-1, la capătul unui meci în care au avut mai multe şuturi pe poartă, 5-3. Asta arată că pe "tricolori" îi aşteaptă o misiune extrem de complicată la Nicosia.
În ciuda eşecului usturător din meciul cu Canada, selecţionerul Mircea Lucescu pare dispus să rişte totul pe o formulă de start aproximativ asemănător cu cea utilizată vineri, 5 septembrie. Tehnicianul pare dispus să mizeze pe dorinţa de reabilitare a fotbaliştilor care au clacat lamentabil în urmă cu doar câteva zile.
