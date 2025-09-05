Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare, 0-3, în amicalul cu Canada jucat pe Arena Naţională.

Min. 94 - Este final de meci pe Arena Naţională. România primeşte o lecţie usturătoare, înainte de meciurile decisive din preliminariile Campionatului Mondial. România - Canada s-a încheiat 0-3, iar Mircea Lucescu are mult de lucru, dacă vrea să-şi îndeplinească visul, de a duce naţionala ţării noastre la turneul final de anul viitor.

Min. 93 - Canada ratează şi ultima ocazie a meciului. Emmanuel Promise David a şutat violent, de la 25 de metri, şi Moldovan a respins cu dificultate. Chipciu a văzut şi el un cartonaş galben pentru un fault.

Min. 85 - Intră Sorescu în locul lui Raţiu.

Min. 82 - Schimbare la oaspeţi. Iese Oluwaseyi, intră Bassong. Iese şi De Fougerolles, intră Waterman.

Min. 81 - Florin Tănase vede cartonaşul galben pentru un fault din spate.

Min. 79 - Schimbări la oaspeţi. Ies Jonathan David şi Buchanan şi intră Emmanuel Promise David şi Junior Hoilett.

Min. 77 România - Canada 0-3. Oaspeţii rezolvă definitiv soarta meciului. Canadienii au pus în scenă un atac colectiv de toată frumuseţea, acţiune încheiată cu şutul splendid al jucătorului de origine croată Niko Sigur.

Min. 74 - Ies Drăguş şi Dennis Man şi intră Miculescu şi Mitriţă.

Min. 69 - Man centrează de pe dreapta, la semiînălţime, Drăguş reia acrobatic, cu călcâiul, şi portarul canadian respinge in extremis.

Min. 65 - Kone a văzut cartonaşul galben după ce a părăsit terenul.

Min. 64 - Intră Nelson şi iese Ahmed. Intră Saliba şi iese Kone.

Min. 63 - Drăguş ratează cea mai mare ocazie a României. Şutul său, dintr-o poziţie ideală, ocoleşte de puţin poarta adversă.

Min. 61 - Triplă schimbare în echipa noastră. Intră Florin Tănase, Mihai Popescu şi Chipciu şi ies Burcă, Stanciu şi Bancu.

Min. 59 - Stanciu vede cartonaşul galben pentru un fault din spate.

Min. 55 - Buchanan şutează puternic, de la distanţă, şi Moldovan reţine în doi timpi.

Min. 52 - Cornelius vede cartonaşul galben pentru un fault la Drăguş.

22.09 - România a avut lovitura de start în repriza a doua.

Min. 45 - Este final de repriză pe Arena Naţională. O primă repriză de coşmar pentru echipa noastră. Mircea Lucescu trebuie să schimbe masiv la pauză.

Min. 43 - De Fougerolles vede cartonaşul galben pentru un fault asupra lui Dobre.

Min. 38 - O nouă ocazie mare a oaspeţilor. Şutul lui Eustaquio a fost respins cu greu de Moldovan.

Min. 34 - Stanciu ajunge din nou la finalizare. Şutul său frumos, din unghi, loveşte bara, iar apoi mingea se duce în aut de poartă.

Min. 32 - Stanciu şutează frumos, din întoarcere, puţin pe lângă poarta adversă.

Min. 22 România - Canada 0-2. Gafă uriaşă a lui Horaţiu Moldovan. Portarul nostru a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar atacantul oaspeţilor l-a citit şi a reuşit să împingă balonul în plasă.

Min. 18 - România nu se regăseşte, după golul încasat. Apărarea comite eroare după eroare şi canadienii irosesc momente favorabile.

Min. 11 România - Canada 0-1. Oaspeţii deschid scorul. Canada a avut o lovitură liberă de pe dreapta, mingea a fost aruncată în careu şi David a punctat cu o lovitură cu capul.

Min. 6 - După un început bun al oaspeţilor, Drăguş ratează prima ocazie. Dobre a centrat de pe stângă şi Drăguş a reluat cu capul, puţin pe lângă poarta adversă.

21.05 - Canada a avut lovitura de start a meciului. Mircea Lucescu a fost obligat să facă o schimbare cu doar câteva minute înainte de startul partidei. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire şi a fost titularizat Denis Drăguş.

UPDATE, 20.08: Canada răspunde cu Crepeau - Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Sigur - Kone, Eustaquio, Ahmed - Buchanan, David, Oluwaseyi.

UPDATE, 19.49: Echipa de start a României arată astfel: Moldovan - Raţiu, Burcă, Ghiţă, Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu - Man, Louis Munteanu, Dobre.

Este meciul care ne încălzeşte, practic, pentru ceea ce se anunţă a fi o toamnă fierbinte, pentru că pentru România urmează patru meciuri cât se poate de importante în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, două meciuri acasă, cu Austria (12 octombrie) şi San Marino (18 noiembie), şi două meciuri în deplasare, cu Cipru (9 septembrie) şi cu Bosnia Herţegovina (15 noiembrie).

România are şase puncte din patru meciuri, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, astfel că nu îşi mai permite paşi greşiţi, dacă vrea să ajungă la turneul final. Iar selecţionerul Mircea Lucescu este obligat să profite la maxim de amicalul cu Canada, de vineri seara, despre care puteţi afla detalii şi de pe as.ro, pentru a pune la punct ultimele reglaje înainte de meciurile decisive din toamnă.

În aceste condiţii, Mircea Lucescu pare dispus să arunce în luptă, în amicalul cu Canada, cei mai în formă jucători ai momentului, România urmând să înceapă, foarte probabil, cu Moldovan - Raţiu, Burcă, Ghiţă, Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu - Man, Louis Munteanu, Dobre.

În absenţa celebrului Alphonso Davies, de la Bayern Munchen, accidentat la genunchi, americanul Jesse Marsch, antrenorul canadienilor, ar putea răspunde cu Crepeau - Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong - Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett - J. David, Larin.

