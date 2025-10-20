Antena Meniu Search
Clasament ATP, 20 octombrie 2025: Holger Rune revine în TOP 10 mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 20 octombrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis din lume, iar cifrele îl avantajează în mod special pe danezul Holger Rune.

la 20.10.2025 , 10:38
Danezul Holger Rune ocupă locul 10 în clasamentul ATP

Holger Rune a ajuns până în semifinalele turneului de tenis de la Stockholm (Suedia), suficient pentru a-şi marca revenirea în TOP 10 mondial. Rune a profitat şi de pasul greşit făcut de rusul Karen Khachanov, acesta fiind eliminat prematur din turneul de la Almaty (Kazahstan).

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 11.340 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.000 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.930 puncte, 4. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.645 puncte, 5. Novak Djokovic (Serbia) - 4.580 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.100 puncte, 7. Alex de Minaur (Australia) - 3.935 puncte, 8. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.685 puncte, 9. Jack Draper (Marea Britanie) - 3.590 puncte, 10. Holger Rune (Danemarca) - 3.180 puncte.

Liderul jucătorilor români rămâne Filip Cristian Jianu, deşi acesta a pierdut o poziţie şi a retrogradat până pe locul 277 mondial, cu 198 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a coborât o poziţie, până pe locul 340 mondial, cu 150 puncte, şi de Cezar Creţu, care a urcat o poziţie, până pe locul 415 mondial, cu 112 puncte.

