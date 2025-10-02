Clasament Liga Campionilor, după două etape. Qarabag Agdam, marea surpriză a competiţiei

Miercuri seara s-au jucat ultimele nouă meciuri din etapa a doua a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar echipa azeră Qarabag Agdam a confirmat că nu a ajuns întâmplător la masa bogaţilor.

Fotbaliştii de la Qarabag Agdam sunt revelaţia sezonului în Liga Campionilor - Profimedia

Concret, după 3-2 pe terenul celor de la Benfica Lisabona, în prima etapă, cei de la Qarabag au bifat o nouă victorie tare, 2-0, pe teren propriu, cu danezii de la FC Copenhaga. Iar victoria nu a fost obţinută oricum ci la capătul unui meci în care azerii au avut 6-4 la şuturi pe poartă şi o posesie a balonului aproape egală cu cea a danezilor.

Golurile celor de la Qarabag au fost marcate de mijlocaşul francez Zoubir, fost la Petrolul Ploieşti, în sezonul 2015-2016, şi ghanezul Addai.

Tot miercuri seara, Paris Saint Germain a câştigat derby-ul rundei, 2-1, în deplasare, cu FC Barcelona, în timp ce Newcastle United a bifat cea mai clară victorie a serii, 4-0, în deplasare, cu Royale Union SG.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate complete Liga Campionilor, etapa a II-a: Qarabag Agdam - FC Copenhaga 2-0, FC Barcelona - Paris Saint Germain 1-2, Royale Union SG - Newcastle United 0-4, Arsenal Londra - Olympiacos Pireu 2-0, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1-1 (Dennis Man a fost titular şi a jucat 73 de minute la oaspeţi), Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1, AS Monaco - Manchester City 2-2, Napoli - Sporting Lisabona 2-1, Villarreal - Juventus Torino 2-2, Atalanta Bergamo - FC Bruges 2-1, Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5-1, Bodo Glimt - Tottenham Hotspur 2-2, Chelsea Londra - Benfica Lisabona 1-0, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1-0, Internazionale Milano - Slavia Praga 3-0, Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4-0, FC Pafos - Bayern Munchen 1-5.

Clasament Liga Campionilor: 1. Bayern Munchen - 6 puncte, 2. Real Madrid - 6 puncte, 3. Paris Saint Germain - 6 puncte, 4. Internazionale Milano - 6 puncte, 5. Arsenal Londra - 6 puncte, 6. Qarabag Agdam - 6 puncte, 7. Borussia Dortmund - 4 puncte, 8. Manchester City - 4 puncte, 9. Tottenham Hotspur - 4 puncte, 10. Atletico Madrid - 3 puncte, 11. Newcastle United - 3 puncte, 12. Olympique Marseille - 3 puncte, 13. FC Bruges - 3 puncte, 14. Sporting Lisabona - 3 puncte, 15. Eintracht Frankfurt - 3 puncte, 16. FC Barcelona - 3 puncte, 17. FC Liverpool - 3 puncte, 18. Chelsea Londra - 3 puncte, 19. Napoli - 3 puncte, 20. Royale Union SG - 3 puncte, 21. Galatasaray Istanbul - 3 puncte, 22. Atalanta Bergamo - 3 puncte, 23. Juventus Torino - 2 puncte, 24. Bodo Glimt - 2 puncte, 25. Bayer Leverkusen - 2 puncte, 26. Villarreal - 1 punct, 27. PSV Eindhoven - 1 punct, 28. FC Copenhaga - 1 punct, 29. Olympiacos Pireu - 1 punct, 30. AS Monaco - 1 punct, 31. Slavia Praga - 1 punct, 32. FC Pafos - 1 punct, 33.Benfica Lisabona - 0 puncte, 34. Athletic Bilbao - 0 puncte, 35. Ajax Amsterdam - 0 puncte, 36. Kairat Almaty - 0 puncte.

Vă reamintim că, la finalul grupei, după disputarea meciurilor din cele opt etape, primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg la play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Practic, în acest moment am avea Qarabag Agdam direct calificată în optimi, formaţii precum Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Liverpool, Chelsea Londra, Napoli sau Juventus Torino ar merge în play-off, iar formaţii precum Bayer Leverkusen, Villarreal, AS Monaco, Benfica Lisabona sau Ajax Amsterdam ar fi eliminate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰