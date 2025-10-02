Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Liga Campionilor, după două etape. Qarabag Agdam, marea surpriză a competiţiei

Miercuri seara s-au jucat ultimele nouă meciuri din etapa a doua a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar echipa azeră Qarabag Agdam a confirmat că nu a ajuns întâmplător la masa bogaţilor.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 13:54
Fotbaliştii de la Qarabag Agdam sunt revelaţia sezonului în Liga Campionilor Fotbaliştii de la Qarabag Agdam sunt revelaţia sezonului în Liga Campionilor - Profimedia

Concret, după 3-2 pe terenul celor de la Benfica Lisabona, în prima etapă, cei de la Qarabag au bifat o nouă victorie tare, 2-0, pe teren propriu, cu danezii de la FC Copenhaga. Iar victoria nu a fost obţinută oricum ci la capătul unui meci în care azerii au avut 6-4 la şuturi pe poartă şi o posesie a balonului aproape egală cu cea a danezilor.

Golurile celor de la Qarabag au fost marcate de mijlocaşul francez Zoubir, fost la Petrolul Ploieşti, în sezonul 2015-2016, şi ghanezul Addai.

Tot miercuri seara, Paris Saint Germain a câştigat derby-ul rundei, 2-1, în deplasare, cu FC Barcelona, în timp ce Newcastle United a bifat cea mai clară victorie a serii, 4-0, în deplasare, cu Royale Union SG.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate complete Liga Campionilor, etapa a II-a: Qarabag Agdam - FC Copenhaga 2-0, FC Barcelona - Paris Saint Germain 1-2, Royale Union SG - Newcastle United 0-4, Arsenal Londra - Olympiacos Pireu 2-0, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1-1 (Dennis Man a fost titular şi a jucat 73 de minute la oaspeţi), Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1, AS Monaco - Manchester City 2-2, Napoli - Sporting Lisabona 2-1, Villarreal - Juventus Torino 2-2, Atalanta Bergamo - FC Bruges 2-1, Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5-1, Bodo Glimt - Tottenham Hotspur 2-2, Chelsea Londra - Benfica Lisabona 1-0, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1-0, Internazionale Milano - Slavia Praga 3-0, Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4-0, FC Pafos - Bayern Munchen 1-5.

Clasament Liga Campionilor: 1. Bayern Munchen - 6 puncte, 2. Real Madrid - 6 puncte, 3. Paris Saint Germain - 6 puncte, 4. Internazionale Milano - 6 puncte, 5. Arsenal Londra - 6 puncte, 6. Qarabag Agdam - 6 puncte, 7. Borussia Dortmund - 4 puncte, 8. Manchester City - 4 puncte, 9. Tottenham Hotspur - 4 puncte, 10. Atletico Madrid - 3 puncte, 11. Newcastle United - 3 puncte, 12. Olympique Marseille - 3 puncte, 13. FC Bruges - 3 puncte, 14. Sporting Lisabona - 3 puncte, 15. Eintracht Frankfurt - 3 puncte, 16. FC Barcelona - 3 puncte, 17. FC Liverpool - 3 puncte, 18. Chelsea Londra - 3 puncte, 19. Napoli - 3 puncte, 20. Royale Union SG - 3 puncte, 21. Galatasaray Istanbul - 3 puncte, 22. Atalanta Bergamo - 3 puncte, 23. Juventus Torino - 2 puncte, 24. Bodo Glimt - 2 puncte, 25. Bayer Leverkusen - 2 puncte, 26. Villarreal - 1 punct, 27. PSV Eindhoven - 1 punct, 28. FC Copenhaga - 1 punct, 29. Olympiacos Pireu - 1 punct, 30. AS Monaco - 1 punct, 31. Slavia Praga - 1 punct, 32. FC Pafos - 1 punct, 33.Benfica Lisabona - 0 puncte, 34. Athletic Bilbao - 0 puncte, 35. Ajax Amsterdam - 0 puncte, 36. Kairat Almaty - 0 puncte.

Vă reamintim că, la finalul grupei, după disputarea meciurilor din cele opt etape, primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg la play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Practic, în acest moment am avea Qarabag Agdam direct calificată în optimi, formaţii precum Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Liverpool, Chelsea Londra, Napoli sau Juventus Torino ar merge în play-off, iar formaţii precum Bayer Leverkusen, Villarreal, AS Monaco, Benfica Lisabona sau Ajax Amsterdam ar fi eliminate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament liga campionilor rezultate liga campionilor qarabag agdam surpriza liga campionilor
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Sport » Clasament Liga Campionilor, după două etape. Qarabag Agdam, marea surpriză a competiţiei