Clasament Superliga de fotbal. Lider surpriză, după 12 etape

Campionatul naţional de fotbal a luat pauză, din cauza meciurilor internaţionale inter-ţări care urmează, însă ultimul joc din runda a 12-a a propulsat un lider surpriză în Superliga de fotbal.

FC Botoşani a trecut de UTA Arad, scor 2-1, la capătul unui meci dinamic, cu ocazii la ambele porţi, iar moldovenii s-au instalat pe primul loc în campionatul naţional de fotbal, la capătul unui sfert de sezon electrizant, cu numeroase schimbări de situaţie.

Mitrov, din penalty, şi Mailat au punctat pentru FC Botoşani, iar Costache a înscris golul de onoare al arădenilor. Graţie acestui succes, FC Botoşani a ajuns la 25 puncte şi a preluat şefia în clasament, moldovenii reuşind să depăşească pe Rapid la golaveraj, deşi giuleştenii au câştigat, scor 3-1, duelul cu Farul Constanţa din această rundă.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Slobozia - Dinamo Bucureşti 0-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Cluj 2-1, FC Argeş - Petrolul Ploieşti 0-1, CFR Cluj - AFC Hermannstadt 2-1, FCSB - Universitatea Craiova 1-0, Oţelul Galaţi - Metaloglobus Bucureşti 4-0.

Clasament Superliga de fotbal: 1. FC Botoşani - 25 puncte, 2. Rapid Bucureşti - 25 puncte, 3. Universitatea Craiova - 24 puncte, 4. Dinamo Bucureşti - 23 puncte, 5. FC Argeş - 22 puncte, 6. Unirea Slobozia - 18 puncte, 7. Oţelul Galaţi - 16 puncte, 8. UTA Arad - 16 puncte, 9. Farul Constanţa - 15 puncte, 10. Universitatea Cluj - 14 puncte, 11. FCSB - 13 puncte, 12. CFR Cluj - 12 puncte, 13. AFC Hermannstadt - 10 puncte, 14. Petrolul Ploieşti - 9 puncte, 15. Csikszereda Miercurea Ciuc - 8 puncte, 16. Metaloglobus Bucureşti - 3 puncte.

