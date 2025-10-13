Clasament WTA, 13 octombrie 2025: Sorana Cîrstea, la un pas de revenirea în TOP 50 mondial

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 13 octombrie 2025, noul clasament WTA, iar cifrele arată că românca Sorana Cîrstea este una dintre marile performere ale săptămânii.

Sorana a prins, săptămână trecută, turul II la turneul de tenis de la Wuhan, China, rezultat care i-a permis să urce nu mai puţin de şapte poziţii în clasamentul WTA şi să ajungă pe locul 51 mondial, cu 1.155 puncte.

Astfel, Sorana este la un pas de revenirea în topul celor mai bune 50 de jucătoare ale lumii, lucru care s-ar putea petrece chiar după turneul de la Osaka (Japonia), din această săptămână, unde românca a debutat, deja, cu o victorie, 2-6, 6-4, 6-2, cu japoneza Moyuka Uchijima, locul 81 mondial.

Totuşi, Sorana continuă să fie doar a doua jucătoare a României, după Jaqueline Cristian, care a urcat o poziţie în clasamentul WTA din această săptămână şi a ajuns până pe locul 47 mondial, cu 1.226 puncte.



România mai este reprezentată în TOP 100 WTA de Elena Gabriela Ruse, care ocupă locul 99 mondial, cu 746 puncte.

La nivel înalt, Aryna Sabalenka, din Belarus, continuă să conducă cu autoritate ierarhia WTA. Aryna are peste 1.600 de puncte avans faţă de Iga Swiatek, din Polonia, şi peste 2.500 de puncte avans faţă de Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.400 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.768 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.873 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.924 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.183 puncte, 6. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.643 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.449 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.331 puncte, 9. Elena Rybakina (Kazahstan) - 4.113 puncte, 10. Ekaterina Alexandrova (Rusia) - 3.158 puncte.

