Sorana Cîrstea, eliminată de la Wuhan după ce a fost aproape de o revenire spectaculoasă cu Shuai Zhang

Sorana Cîrstea a părăsit, joi, turneul feminin de tenis de la Wuhan (China), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 3,6 milioane de dolari.

După ce a eliminat-o în runda inaugurală pe letona Jelena Ostapenko, locul 25, profitând de abandonul acesteia, Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul II, cedând, scor 4-6, 6-3, 4-6, în confruntarea cu chinezoaica Shuai Zhang, locul 142 mondial, sportivă ajunsă pe tabloul principal doar graţie unui wild card.

Sorana şi Shuai Zhang şi-au împărţit primele două seturi. Chinezoaica şi-a adjudecat primul act, 6-4, iar Sorana pe al doilea, 6-3. Setul decisiv părea să fie unul fără istoric, în condiţiile în care Shuai Zhang s-a distanţat rapid la 5-0. Totuşi, Sorana a fost aproape de o revenire spectaculoasă. S-a apropiat până la 4-5 şi chiar a servit pentru 5-5, însă nu a reuşit să controleze finalul disputei, astfel că adversara şi-a adjudecat victoria, bifând un nou break.

Aventura Soranei de la Wuhan i-a adus un cec în valoare de 23.450 de dolari şi 65 puncte WTA.

Tot joi ar urma să se joace şi meciul dintre Jaqueline Cristian şi Elena Rybakina, din Kazahstan, ocupanta locului 9 mondial.

