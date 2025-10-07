Sorana Cîrstea, calificare fără istoric în turul II de la Wuhan

Sorana Cîrstea este a doua jucătoare din România, după Jaqueline Cristian, care se califică în turul II al turneului feminin de tenis de la Wuhan (China), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 3,6 milioane de dolari.

Sorana a stat doar 46 de minute pe teren, în primul tur. A câştigat opt dintre cele nouă game-uri jucate împotriva Jelenei Ostapenko, din Letonia, locul 25 mondial, înainte ca adversara ei să abandoneze la 6-0, 2-1 pentru româncă.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 23.450 de dolari şi 65 de puncte WTA, puncte care i-ar putea oferi posibilitatea de a se apropia de topul celor mai bune 50 de jucătoare ale lumii.

Sorana are un culoar favorabil în continuare. Ea va da piept cu chinezoaica Shuai Zhang, locul 142 mondial, sportivă care a ajuns pe tabloul principal al turneului de la Wuhan graţie unui wild card. Shuai Zhang a produs o mare surpriză în primul tur, ea reuşind să treacă, scor 6-2, 2-6, 6-3, de americanca Emma Navarro, a 14-a favorită a competiţiei.

Sorana Cîrstea şi Shuai Zhang s-au întâlnit de patru ori până acum şi şi-au împărţit victoriile, astfel că în acest moment sunt la egalitate, 2-2. Sorana a câştigat primele două meciuri directe, ambele pe zgură, 6-3, 4-6, 6-3, la Cuneo, în 2008, şi 6-2, 6-1, la Strasbourg, în 2021. Apoi, chinezoaica a învins-o de două ori pe sportiva noastră, pe hard, la Miami, în 2022, 6-1, 6-1, şi pe iarbă, la Birmingham, tot în 2022, 4-6, 6-1, 7-6.

Într-un alt meci din turul II al turneului feminin de tenis de la Wuhan, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Elena Rybakina, din Kazahstan, a 8-a favorită a competiţiei.

