Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament WTA, 6 octombrie 2025: Elena Ruxandra Bertea, revelaţia săptămânii

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii, luni, 6 octombrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele prezentate arată că românca Elena Ruxandra Bertea este una dintre revelaţiile săptămânii.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 09:07
Elena Ruxandra Bertea a urcat 59 de locuri în clasamentul WTA Elena Ruxandra Bertea a urcat 59 de locuri în clasamentul WTA - campinatv.ro (imagine ilustrativă)

Sportiva noastră a intrat un wild-card pe tabloul principal al turneului ITF de la Bucureşti, de săptămâna trecută, şi a profitat la maxim de şansa primită. Elena Ruxandra Bertea a ajuns până în finala competiţiei dotate cu premii în valoare de circa 60.000 de dolari.

Românca le-a învins pe Amarissa Kiara Toth, din Ungaria, favorită 5, scor 6-4, 6-2, sau olandeza Arantxa Rus, favorită 2, scor 1-6, 7-6, 6-4, dar a cedat în finală, 7-5, 3-6, 4-6, cu Camilla Rosatello, din Italia, favorită 8.

Chiar şi aşa, finala de la Bucureşti i-a oferit Elenei şansa de a urca nu mai puţin de 59 de poziţii în clasamentul WTA, astfel că românca a ajuns, la numai 19 ani, pe locul 329 mondial.

Articolul continuă după reclamă

Elena Ruxandra Bertea este a 11-a jucătoare a României la momentul, dar singura din primele 19 jucătoare ale României care are sub 20 de ani. Cele mai bune jucătoare ale noastre rămân Jaqueline Cristian, în coborâre şase poziţii, până pe locul 48 mondial, cu 1.226 puncte, şi Sorana Cîrstea, în urcare şase poziţii, până pe locul 58 mondial, cu 1.091 puncte.

La nivel înalt, s-au înregistrat două rocade în TOP 10 mondial. Americanca Jessica Pegula a depăşit-o pe compatrioata ei, Madison Keys, în lupta pentru locul 6, iar Elena Rybakina, din Kazahstan, a urcat pe locul 9, în dauna chinezoaicei Qinwen Zheng.

TOP 10 arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.010 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.553 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.263 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.989 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.698 punct, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 4.653 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.459 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.156 puncte, 9. Elena Rybakina (Kazahstan) - 3.898 puncte, 10. Qinwen Zheng (China) - 3.678 puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament wta 6 octombrie elena ruxandra bertea sorana cirstea jaqueline cristian
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Sport » Clasament WTA, 6 octombrie 2025: Elena Ruxandra Bertea, revelaţia săptămânii