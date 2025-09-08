Clasament WTA, 8 septembrie 2025: Cristina Bucşa, reprezentanta Spaniei, cea mai importantă ascensiune

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 8 septembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că cea mai importantă ascensiune a săptămânii a avut-o Cristina Bucşa, reprezentanta Spaniei.

Sportiva de 27 de ani, născută la Chişinău, în Republica Moldova, a ajuns până în optimile de finală de la US Open, rezultat ce i-a permis să urce nu mai puţin de 33 de poziţii în clasamentul WTA, până pe locul 62 mondial.

Bucşa se apropie de cea mai bună clasare a carierei, ea atingând vârful de formă de până acum în ianuarie 2024, când ocupa locul 56 mondial.

Cristina Bucşa a fost eliminată de la US Open de sportiva care avea să şi câştige competiţia, Aryna Sabalenka, din Belarus. Sabalenka s-a impus fără emoţii în finala cu americanca Amanda Anisimova, 6-3, 7-6, şi şi-a păstrat, practic, titlul cucerit anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Graţie succesului de la US Open, Sabalenka păstrează un avans considerabil faţă de principalele urmăritoare din clasamentul WTA, poloneza Iga Swiatek şi Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii.

Anisimova a urcat cinci poziţii, până pe locul 4 mondial, în timp ce Jessica Pegula, Qinwen Zheng sau Emma Navarro sunt printre "pierzătoarele" săptămânii.

TOP 10 WTA arată astfel, la momentul actual: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.225 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.933 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.874 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.159 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.793 puncte, 6. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.579 puncte, 7. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 4.383 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.006 puncte, 9. Qinwen Zheng (China) - 4.003 puncte, 10. Elena Rybakina (Kazahstan) - 3.833 puncte.

Din păcate, la capitolul cea mai importantă "cădere" a săptămânii este trecută sportiva noastră Elena Gabriela Ruse. Elena Gabriela Ruse a fost eliminată încă din primul tur, la US Open, şi cum anul trecut ajungea până în faza 16-imilor de finală, respectiv turul III, românca a pierdut nu mai puţin de 120 de puncte WTA, care i-au generat o cădere de 26 de poziţii în clasamentul WTA.

Practic, Elena Gabriela Ruse a rămas cu doar 779 puncte drept zestre, după US Open, şi a coborât de pe locul 70 pe locul 96 mondial. Totuşi, sportiva de 27 de ani rămâne a treia rachetă a României, ea fiind devansată doar de Jaqueline Cristian, care a urcat şapte poziţii, până pe locul 43 mondial, cu 1281 puncte, şi de Sorana Cîrstea, care a urcat cinci poziţii, până pe locul 66 mondial, cu 998 puncte.

Irina Begu a pierdut şi ea 17 poziţii, coborând până pe locul 109 mondial, după ce a lipsit de la US Open, în timp ce revelaţia săptămânii este Miriam Bulgaru, sportivă care a urcat 32 de poziţii, până pe locul 168 mondial, după ce a jucat finala turneului de 75.000 de dolari de la Viena (Austria), finală pierdută, 6-3, 2-6, 3-6, cu Sinja Kraus, favorita gazdelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰