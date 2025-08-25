Clasament WTA, 25 august 2025. Sorana Cîrstea urcă 41 de locuri, după ce a câştigat turneul de la Cleveland

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii, luni, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Sorana Cîrstea este performera săptămânii.

Sorana a câştigat de o manieră entuziasmantă turneul de tenis de la Cleveland, succes ce i-a oferit posibilitatea de a urca nu mai puţin de 41 de poziţii în noul clasament WTA, de pe locul 112 pe locul 71 mondial, cu 928 puncte.

La aproape 35 de ani şi jumătate, Sorana Cîrstea este a treia "racheta" a României. În acest moment este depăşită doar de Jaqueline Cristian, care staţionează pe locul 50 mondial, cu 1161 puncte, şi de Elena Gabriela Ruse, care a coborât trei poziţii, până pe locul 70 mondial, cu 939 puncte.

La nivel de TOP 10 mondial nu s-au înregistrat modificări semnificative, astfel că Aryna Sabalenka, din Belarus, păstrează un avans confortabil faţă de poloneza Iga Swiatek şi Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 11.225 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.933 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.874 puncte, 4. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 4.903 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.733, 6. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.699 puncte, 7. Qinwen Zheng (China) - 4.433 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.116 puncte, 9. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 3.869 puncte, 10. Elena Rybakina (Kazahstan) - 3.663 puncte.

