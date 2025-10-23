Clasamentul Ligii Campionilor, după etapa a 3-a. Cinci formaţii au punctaj maxim

Miercuri seara s-au disputat ultimele nouă meciuri din etapa a 3-a a grupei Ligii Campionilor la fotbal şi, deşi nu s-au mai marcat la fel de multe goluri precum în partidele din prima parte a rundei, tot am avut dueluri spectaculoase.

Bayern Munchen este una dintre echipele cu punctaj maxim, după disputarea a trei etape din Liga Campionilor - Profimedia

Marile favorite s-au înscris la "scorul serii", Bayern Munchen, Chelsea Londra şi FC Liverpool câştigând la câte patru goluri diferenţă. Bayern a trecut de FC Bruges, 4-0, Chelsea a făcut instrucţie cu Ajax Amsterdam, 5-1, însă numai după eliminarea lui Kenneth Taylor, de la oaspeţi, la 0-0, iar FC Liverpool s-a impus, tot cu 5-1, pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt, după ce adversarii deschiseseră scorul.

În celelalte meciuri de miercuri seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Athletic Bilbao - Qarabag Agdam 3-1, Galatasaray Istanbul - Bodo Glimt 3-1, Atalanta Bergamo - Slavia Praga 0-0, AS Monaco - Tottenham Hotspur 0-0, Real Madrid - Juventus Torino 1-0, Sporting Lisabona - Olympique Marseille 2-1.

Marţi am avut: FC Barcelona - Olympiacos Pireu 6-1, Kairat Almaty - FC Pafos 0-0, Arsenal Londra - Atletico Madrid 4-0, Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain 2-7, FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4, Newcastle United - Benfica Lisabona 3-0, PSV Eindhoven - Napoli 6-2, Royale Union SG - Internazionale Milano 0-4, Villarreal - Manchester City 0-2.

În aceste condiţii, clasamentul Ligii Campionilor, după etapa a 3-a, arată astfel: 1. Paris Saint Germain - 9 puncte, 2. Bayern Munchen - 9 puncte, 3. Internazionale Milano - 9 puncte, 4. Arsenal Londra - 9 puncte, 5. Real Madrid - 9 puncte, 6. Borussia Dortmund - 7 puncte, 7. Manchester City - 7 puncte, 8. Newcastle United - 6 puncte, 9. FC Barcelona - 6 puncte, 10. FC Liverpool - 6 puncte, 11. Chelsea Londra - 6 puncte, 12. Sporting Lisabona - 6 puncte, 13. Qarabag Agdam - 6 puncte, 14. Galatasaray Istanbul - 6 puncte, 15. Tottenham Hotspur - 5 puncte, 16. PSV Eindhoven - 4 puncte, 17. Atalanta Bergamo - 4 puncte, 18. Olympique Marseille - 3 puncte, 19. Atletico Madrid - 3 puncte, 20. FC Bruges - 3 puncte, 21. Athletic Bilbao - 3 puncte, 22. Eintracht Frankfurt - 3 puncte, 23. Napoli - 3 puncte, 24. Royale Union SG - 3 puncte, 25. Juventus Torino - 2 puncte, 26. Bodo Glimt - 2 puncte, 27. AS Monaco - 2 puncte, 28. Slavia Praga - 2 puncte, 29. FC Pafos - 2 puncte, 30. Bayer Leverkusen - 2 puncte, 31. Villarreal - 1 punct, 32. FC Copenhaga - 1 punct, 33. Olympiacos Pireu - 1 punct, 34. Kairat Almaty - 1 punct, 35. Benfica Lisabona - 0 puncte, 36. Ajax Amsterdam - 0 puncte.

După cum se poate vedea, cinci dintre echipele cu pretenţii au punctaj maxim şi pare că s-au desprins, deja, în lupta pentru calificarea directă în faza optimilor de finală. Vă reamintim că primele opt clasate merg direct în optimi, iar echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, în timp ce echipele situate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene. Asta înseamnă că, la momentul actual, ar fi eliminate prematur din competiţie formaţii precum Juventus Torino, AS Monaco, Bayer Leverkusen sau Villarreal.

