Arsenal - Atl. Madrid, derby-ul etapei din Liga Campionilor. Programul complet al meciurilor şi clasamentul
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor, iar cel mai aşteptat duel al rundei se anunţă a fi cel dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid.
La prima vedere, londonezii sunt favoriţi în confruntarea de marţi seara, dar Atletico este obligată să forţeze obţinerea unui rezultat pozitiv în deplasare, după ce a pierdut deja un meci din primele două jucate, 2-3 pe terenul lui FC Liverpool, şi nu îşi mai permite paşi greşiţi, dacă vrea să forţeze calificarea directă în faza optimilor de finală.
Pe de altă parte, nici Arsenal nu-şi permite un pas greşit acasă, în condiţiile în care Arsenal mai are de jucat, în următoarele etape, cu Bayern Munchen, acasă, sau cu Internazionale Milano, în deplasare, astfel că meciul dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid se anunţă cât se poate de fierbinte.
Programul etapei a 3-a a grupei de Liga Campionilor arată astfel:
Marţi, 21 octombrie
19.45, FC Barcelona - Olympiacos Pireu
19.45, Kairat Almaty - FC Pafos
22.00, Arsenal Londra - Atletico Madrid
22.00, Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain
22.00, FC Copenhaga - Borussia Dortmund
22.00, Newcastle United - Benfica Lisabona
22.00, PSV Eindhoven - Napoli
22.00, Royale Union SG - Internazionale Milano
22.00, Villarreal - Manchester City
Miercuri, 22 octombrie
19.45, Athletic Bilbao - Qarabag Agdam
19.45, Galatasaray Istanbul - Bodo Glimt
22.00, Atalanta Bergamo - Slavia Praga
22.00, Bayern Munchen - FC Bruges
22.00, Chelsea Londra - Ajax Amsterdam
22.00, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool
22.00, AS Monaco - Tottenham Hotspur
22.00, Real Madrid - Juventus Torino
22.00, Sporting Lisabona - Olympique Marseille
Clasamentul Ligii Campionilor, după două etape, arată astfel: 1. Bayern Munchen - 6 puncte, 2. Real Madrid - 6 puncte, 3. Paris Saint Germain - 6 puncte, 4. Internazionale Milano - 6 puncte, 5. Arsenal Londra - 6 puncte, 6. Qarabag Agdam - 6 puncte, 7. Borussia Dortmund - 4 puncte, 8. Manchester City - 4 puncte, 9. Tottenham Hotspur - 4 puncte, 10. Atletico Madrid - 3 puncte, 11. Newcastle United - 3 puncte, 12. Olympique Marseille - 3 puncte, 13. FC Bruges - 3 puncte, 14. Sporting Lisabona - 3 puncte, 15. Eintracht Frankfurt - 3 puncte, 16. FC Barcelona - 3 puncte, 17. FC Liverpool - 3 puncte, 18. Chelsea Londra - 3 puncte, 19. Napoli - 3 puncte, 20. Royale Union SG - 3 puncte, 21. Galatasaray Istanbul - 3 puncte, 22. Atalanta Bergamo - 3 puncte, 23. Juventus Torino - 2 puncte, 24. Bodo Glimt - 2 puncte, 25. Bayer Leverkusen - 2 puncte, 26. Villarreal - 1 punct, 27. PSV Eindhoven - 1 punct, 28. FC Copenhaga - 1 punct, 29. Olympiacos Pireu - 1 punct, 30. AS Monaco - 1 punct, 31. Slavia Praga - 1 punct, 32. FC Pafos - 1 punct, 33. Benfica Lisabona - 0 puncte, 34. Athletic Bilbao - 0 puncte, 35. Ajax Amsterdam - 0 puncte, 36. Kairat Almaty - 0 puncte.
Vă reamintim că fiecare echipă dispută câte opt meciuri în această fază a competiţiei. La finalul celor opt etape, primele opt clasate merg direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.
