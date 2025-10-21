Arsenal - Atl. Madrid, derby-ul etapei din Liga Campionilor. Programul complet al meciurilor şi clasamentul

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor, iar cel mai aşteptat duel al rundei se anunţă a fi cel dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid.

Arsenal şi Atletico Madrid se înfruntă în cel mai aşteptat duel al săptămânii din Liga Campionilor - Profimedia

La prima vedere, londonezii sunt favoriţi în confruntarea de marţi seara, dar Atletico este obligată să forţeze obţinerea unui rezultat pozitiv în deplasare, după ce a pierdut deja un meci din primele două jucate, 2-3 pe terenul lui FC Liverpool, şi nu îşi mai permite paşi greşiţi, dacă vrea să forţeze calificarea directă în faza optimilor de finală.

Pe de altă parte, nici Arsenal nu-şi permite un pas greşit acasă, în condiţiile în care Arsenal mai are de jucat, în următoarele etape, cu Bayern Munchen, acasă, sau cu Internazionale Milano, în deplasare, astfel că meciul dintre Arsenal Londra şi Atletico Madrid se anunţă cât se poate de fierbinte.

Programul etapei a 3-a a grupei de Liga Campionilor arată astfel:

Marţi, 21 octombrie

19.45, FC Barcelona - Olympiacos Pireu

19.45, Kairat Almaty - FC Pafos

22.00, Arsenal Londra - Atletico Madrid

22.00, Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain

22.00, FC Copenhaga - Borussia Dortmund

22.00, Newcastle United - Benfica Lisabona

22.00, PSV Eindhoven - Napoli

22.00, Royale Union SG - Internazionale Milano

22.00, Villarreal - Manchester City

Miercuri, 22 octombrie

19.45, Athletic Bilbao - Qarabag Agdam

19.45, Galatasaray Istanbul - Bodo Glimt

22.00, Atalanta Bergamo - Slavia Praga

22.00, Bayern Munchen - FC Bruges

22.00, Chelsea Londra - Ajax Amsterdam

22.00, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool

22.00, AS Monaco - Tottenham Hotspur

22.00, Real Madrid - Juventus Torino

22.00, Sporting Lisabona - Olympique Marseille

Clasamentul Ligii Campionilor, după două etape, arată astfel: 1. Bayern Munchen - 6 puncte, 2. Real Madrid - 6 puncte, 3. Paris Saint Germain - 6 puncte, 4. Internazionale Milano - 6 puncte, 5. Arsenal Londra - 6 puncte, 6. Qarabag Agdam - 6 puncte, 7. Borussia Dortmund - 4 puncte, 8. Manchester City - 4 puncte, 9. Tottenham Hotspur - 4 puncte, 10. Atletico Madrid - 3 puncte, 11. Newcastle United - 3 puncte, 12. Olympique Marseille - 3 puncte, 13. FC Bruges - 3 puncte, 14. Sporting Lisabona - 3 puncte, 15. Eintracht Frankfurt - 3 puncte, 16. FC Barcelona - 3 puncte, 17. FC Liverpool - 3 puncte, 18. Chelsea Londra - 3 puncte, 19. Napoli - 3 puncte, 20. Royale Union SG - 3 puncte, 21. Galatasaray Istanbul - 3 puncte, 22. Atalanta Bergamo - 3 puncte, 23. Juventus Torino - 2 puncte, 24. Bodo Glimt - 2 puncte, 25. Bayer Leverkusen - 2 puncte, 26. Villarreal - 1 punct, 27. PSV Eindhoven - 1 punct, 28. FC Copenhaga - 1 punct, 29. Olympiacos Pireu - 1 punct, 30. AS Monaco - 1 punct, 31. Slavia Praga - 1 punct, 32. FC Pafos - 1 punct, 33. Benfica Lisabona - 0 puncte, 34. Athletic Bilbao - 0 puncte, 35. Ajax Amsterdam - 0 puncte, 36. Kairat Almaty - 0 puncte.

Vă reamintim că fiecare echipă dispută câte opt meciuri în această fază a competiţiei. La finalul celor opt etape, primele opt clasate merg direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

