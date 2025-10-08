Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru încălcarea regulilor anti-dopaj UFC

Conor McGregor a fost suspendat 18 luni pentru încălcarea programului antidoping al UFC, după ce a ratat trei testări în decursul anului 2024. Suspendarea este retroactivă și se va încheia în martie 2026, cu puțin timp înaintea galei UFC anunțate la Casa Albă.

Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni din partea programului antidoping al UFC, transmite MEDIAFAX.

Suspendarea sa este retroactivă până la 20 septembrie 2024 și se va încheia pe 20 martie 2026, cu puțin mai mult de trei luni înainte de gala UFC de la Casa Albă, pe care președintele Donald Trump a anunțat că va avea loc de ziua sa, pe 14 iunie, potrivit ESPN.

McGregor a făcut o campanie intensă pentru a fi inclus în gală, care ar fi prima sa luptă în aproape cinci ani.

Trei teste ratate într-un an

McGregor a cooperat pe deplin cu ancheta CSAD, și-a asumat responsabilitatea și a furnizat informații detaliate pe care CSAD le-a considerat relevante pentru testele ratate.

"Luând în considerare cooperarea și circumstanțele lui McGregor, CSAD a redus cu șase luni sancțiunea standard de 24 de luni pentru trei absențe nejustificate", conform comunicatului.

Fostul campion se află în prezent în grupul de testare antidoping al UFC, cu patru probe trimise în 2025.

