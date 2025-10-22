Cristi Chivu, lăudat după a 7-a victorie la rând cu Inter. Italienii au dat recital în Liga Campionilor

Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a obţinut, marţi seara, o nouă victorie în Liga Campionilor, italienii impunându-se la pas, scor 4-0, pe terenul belgienilor de la Royale Union SG.

Chivu, o nouă victorie pe banca lui Inter - Profimedia

În ciuda scorului de pe tabelă, Inter a început prost meciul, iar Royale Union SG a ratat câteva momente favorabile. Totuşi, Cristi Chivu a ştiut să-şi trezească elevii la viaţă, iar Inter a rezolvat, practic, soarta meciului înainte de pauză, Dumfries şi Lautaro Martinez marcând primele goluri ale italienilor din acest meci.

Calhanoglu a făcut 3-0 imediat după pauză, din penalty, iar puştiul Pio Esposito, 20 de ani, jucător în care Chivu are mare încredere, a închis tabela, marcând din pasa unui alt fotbalist pentru care tehnicianul român a insistat masiv, francezul Ange-Yoan Bonny, 22 de ani, adus în vară de la Parma.

La finalul partidei, Cristian Chivu a primit nota 7,5 din partea jurnaliştilor italieni, care l-au lăudat pentru modul în care a ştiut să-şi trezească echipa, după startul slab de meci. Românul a fost lăudat inclusiv de legendarul Fabio Capello, căruia nu a ezitat să-i întoarcă o serie de complimentă, mulţumindu-i inclusiv pentru că l-a luat la AS Roma, în 2003.

Articolul continuă după reclamă

Chivu a ajuns la şapte victorii consecutive pe banca lui Inter, în meciuri oficiale, cu un golaveraj de 18-2: 4-0 la Royale Union SG, 1-0 la AS Roma, 4-1 cu Cremonese, 3-0 cu Slavia Praga, 2-0 la Cagliari, 2-1 cu Sassuolo şi 2-0 la Ajax Amsterdam. Inter nu a mai bifat paşi greşiţi în meciuri oficiale de mai mult de o lună şi stă foarte bine în Liga Campionilor, unde are trei victorie din trei posibile şi golaveraj 9-0, fiind depăşită doar de campioana europeană en-titre, Paris Saint Germain, care are 13-3 golaveraj.

