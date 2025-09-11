Cristiano Ronaldo a primit miercuri premiul "Cel mai bun din toate timpurile", în cadrul unei gale organizate de Liga portugheză de fotbal, care a evidenţiat şi moştenirea unei " figuri esenţiale în sport şi idol pentru milioane de oameni ".

Cristiano Ronaldo, desemnat "Cel mai bun din toate timpurile" - Profimedia

Cristiano Ronaldo, fost jucător al echipei Real Madrid, care joacă în prezent pentru Al-Nassr din Arabia Saudită, a fost unul dintre laureaţii "Liga Portugal Awards", eveniment care a avut loc la Porto, conform Agerpres.

Într-un mesaj video, el a declarat că premiul "este o mare onoare".

"Sunt recunoscător tuturor coechipierilor mei care m-au ajutat de-a lungul carierei mele să câştig acest trofeu minunat. De asemenea, vreau să le mulţumesc tuturor antrenorilor şi tuturor celor care m-au ajutat pe acest drum de a deveni din ce în ce mai bun", a spus atacantul portughez în vârstă de 40 de ani, care a debutat la Sporting Lisabona sub conducerea tehnicianului român Ladislau Boloni.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, Liga portugheză, într-un comunicat, a subliniat că Ronaldo "a definit o eră şi va lăsa o amprentă de neşters asupra fotbalului mondial".

"Renumit pentru etica sa profesională, competitivitate capacitatea de decizie în momentele cruciale, impactul lui Cristiano Ronaldo depăşeşte cu mult statisticile. Între recorduri individuale, trofee colective şi influenţă mediatică, a construit o moştenire care face din el Ťcel mai mare din toate timpurileť", a indicat Liga.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰