Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez

Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 22:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez - Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez - Instagram / Georgina Rodriguez

În urmă cu ceva timp, fotbalistul de 40 de ani declarase: "Îi spun mereu: 'Când vom avea acel click'. Ar putea fi într-un an, în şase luni sau într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla". Şi acum s-a întâmplat.

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez au doi copii împreună

Chiar luni, partenera lui a postat o fotografie pe Instagram, cea a mâinii ei cu un inel de logodnă uriaş însoţit de o frază: "Da, vreau. În aceasta şi în toate vieţile mele". Sub mâna Georgianei se află cea a lui CR7 şi cel mai probabil fotografia a fost făcută într-un dormitor, pe un pat cu aşternuturi albe.

Articolul continuă după reclamă

Femeia de 31 de ani şi câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur au două fiice, Alana Martina (născută în noiembrie 2017) şi Bella Esmeralda (născută pe 18 aprilie 2022). În serialul "Eu sunt Georgina", un portret intim al femeii care împarte viaţa cu CR7, difuzat între 2022 şi 2023 pe Netflix, ea a vorbit despre căsătorie şi a explicat că problema "nu este la ea".

 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cristiano ronaldo georgina rodriguez logodna
Înapoi la Homepage
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte”
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e &#8220;plătit regeşte&#8221;
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Sport » Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez