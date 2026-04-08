"Dragul meu Luce". Ultima discuţie a unui jurnalist turc cu Mircea Lucescu, cu o săptămână înainte de deces

Jurnalistul turc Yasin Tuncer, bun prieten cu Mircea Lucescu, a relatat într-o postare pe reţeaua X ultima conversaţie pe care a avut-o cu marele antrenor român. Potrivit acestuia, discuţia telefonică a avut loc la scurt timp după meciul Turcia-România.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 14:39
Jurnalistul turc Yasin Tuncer a relatat că a vorbit la telefon cu Mircea Lucescu, în urmă cu o săptămână și că vocea nu îi trăda suferința. Gândurile antrenorului aflat pe patul de spital, erau tot la fotbal.

"Vorbisem cu Mircea Lucescu la telefon exact acum o săptămână, marți, 31 martie. Era în spital, dar vocea îi suna bine în ciuda necazurilor prin care trecea. Gândurile lui erau încă la meciul Turcia-România. 'Ooo Yasin, dacă ar fi fost doar 10 minute în plus, desfășurarea meciului ar fi fost atât de diferită. Turcia era epuizată; am fi putut chiar să câștigăm', a spus el.

Era atât de ambițios și vesel. Era ca și cum nu el ar fi fost cel care avusese un atac de cord cu doar trei zile înainte. Lucescu a menționat, de asemenea, că nu exista televizor în camera lui de spital și că va urmări meciul Kosovo-Turcia în seara aceea dacă prietenul lui ar aduce un laptop", a scris pe X, Yasin Tuncer.

Jurnalistul urma să ajungă la București pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu de care îl lega o prietenie de peste 20 de ani.

"I-am spus: 'Antrenorule, ești obosit acum; e timpul să te bucuri de pensie. Ieși la externare vineri. Sper să vin la București săptămâna viitoare să te vizitez.' 'Bine, atunci te aștept; vorbim curând', a răspuns el și a închis telefonul, dragul meu Luce. Cum aș fi putut ști că va fi ultima conversație cu prietenul meu de 22 de ani? Îmi va fi atât de dor de tine" a încheiat jurnalistul Yasin Tuncer.

