Echipajul de dublu rame feminin, aur la CM de la Shanghai. Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat cursa

Aur pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat cursa şi au câştigat titlul mondial.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 10:24
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magda Rusu, a câştigat titlul mondial, joi dimineaţă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Simona Radiş şi Magda Rusu au condus cursa şi s-au impus în faţa Franţei şi SUA. Simona Radiş are 26 de ani, iar Magda Rusu are 25 de ani.

În plus, România a cucerit şi uo medalie de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfăşurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

