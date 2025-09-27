Antena Meniu Search
Echipajul feminin de 8+1 la canotaj al României, medaliat cu argint la Mondiale

Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 10:50
În componenţa Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu, România a fost înregistrată cu timpul de 06 min 10 sec 83/100.

România are 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj

Olanda a obţinut aurul (06:08.10), iar Marea Britanie a completat podiumul (06:12.66). Echipajul masculin de 8+1 al României (Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu), s-a clasat pe locul 2 în Finala B (05:36.58), după Germania (05:33.18), ocupând poziţia a opta în clasamentul general.

Bilanţul delegaţiei României este de o medalie de aur şi patru de argint. România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie şi care vor avea loc duminică.

