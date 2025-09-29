Emma Răducanu, eliminată de la Beijing după ce a ratat trei mingi de meci 

Americanca Jessica Pegula, favorită 5, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Beijing (China), competiţie dotată cu premii totale în valoare de aproape nouă milioane de dolari, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu, favorită 30, la capătul unui meci de povestit nepoţilor.

Emma a început meciul în forţă şi a dominat primul set de la un capăt la altul, adjudecându-şi actul cu 6-3.

În setul al doilea situaţia a fost mult mai echilibrată, astfel că cele două jucătoare au ajuns la tie-break. Emma Răducanu a condus şi tie-break-ul, unde a avut 5-2 şi chiar trei şanse de a încheia disputa, la 6-5, 8-7 şi 9-8, dar a ratat ocaziile avute şi, în cele din urmă, Pegula a rezolvat actul, 11-9.

Mult mai experimentată, americanca a profitat la maxim de momentul favorabil şi a dominat setul decisiv de o manieră categorică, adjudecându-şi victoria, 3-6, 7-6, 6-0, la capătul unui meci care a durat două ore şi 23 de minute.

Alături de Jessica Pegula, în sferturile de finală de la Beijing s-au mai calificat şi poloneza Iga Swiatek, principala favorită a competiţiei, care a profitat de abandonul Camilei Osorio, din Columbia, sau americanca Emma Navarro, favorită 16, care a profitat de abandonul Loisei Boison, din Franţa, dar şi britanica Sonay Kartal, sportivă care a învins-o clar pe Maya Joint, din Australia, scor 6-3, 6-2.

