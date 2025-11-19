Antena Meniu Search
x

Curs valutar

FCSB anunţă numirea lui Florin Cernat în funcţia de director sportiv

Florin Cernat (45 de ani) este noul director sportiv al celor de la FCSB. Fostul jucător de la Oțelul și Dinamo, a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al campioanei României. 

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 15:30
FCSB anunţă numirea lui Florin Cernat în funcţia de director sportiv FCSB anunţă numirea lui Florin Cernat în funcţia de director sportiv - Facebook - Florin Cernat

Anunțul a fost făcut de cei de la FCSB prin intermediul rețelelor de socializare. El va colabora cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, iar cei doi vor încerca să identifice cei mai buni jucători pentru FCSB. Meme Stoica este nașul lui Florin Cernat.

"Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari. FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!", au scris cei de la FCSB pe Facebook.  

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

FCSB a cucerit Supercupei României

FCSB a cucerit Supercupei României la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), în luna iulie, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

FCSB a câştigat primul trofeu al sezonului, Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj. Golul victoriei a fost marcat în minutele de prelungiri.

Dennis Politic a debutat cu gol la FCSB şi a deschis scorul în minutul 48. CFR Cluj a revenit şi a egalat după reuşita lui Fică din minutul. Radunovic a adus primul trofeu al sezonului pentru FCSB printr-un gol marcat în minutul 90+2.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

steaua fcsb florin cernat gigi becali
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Sport » FCSB anunţă numirea lui Florin Cernat în funcţia de director sportiv