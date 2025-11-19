FCSB anunţă numirea lui Florin Cernat în funcţia de director sportiv
Florin Cernat (45 de ani) este noul director sportiv al celor de la FCSB. Fostul jucător de la Oțelul și Dinamo, a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al campioanei României.
Anunțul a fost făcut de cei de la FCSB prin intermediul rețelelor de socializare. El va colabora cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, iar cei doi vor încerca să identifice cei mai buni jucători pentru FCSB. Meme Stoica este nașul lui Florin Cernat.
"Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari. FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!", au scris cei de la FCSB pe Facebook.
FCSB a cucerit Supercupei României
FCSB a cucerit Supercupei României la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), în luna iulie, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.
FCSB a câştigat primul trofeu al sezonului, Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj. Golul victoriei a fost marcat în minutele de prelungiri.
Dennis Politic a debutat cu gol la FCSB şi a deschis scorul în minutul 48. CFR Cluj a revenit şi a egalat după reuşita lui Fică din minutul. Radunovic a adus primul trofeu al sezonului pentru FCSB printr-un gol marcat în minutul 90+2.
