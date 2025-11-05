Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei s-a stins din viață în această dimineaţă la vârsta de 88 de ani. Antrenor de club și selecționer al echipelor naționale ale României și Ungariei, Ienei a fost singurul antrenor sub comanda căruia o echipă românească, Steaua Bucureşti, a reuşit să câştige cel mai râvnit trofeu din fotbalul european, Cupa Campionilor.

De lângă singurul trofeu al Cupei Campionilor Europeni câștigat vreodată de o echipă românească, fotbalul nostru îşi plânge astăzi antrenorul care a scris istorie: Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 de ani. O legendă a fotbalului românesc, un om care a rămas până în ultima clipă un simbol al eleganței și al respectului.

A fost antrenorul Stelei care, în 1986, a uimit lumea la Sevilla. A învins Barcelona și a ridicat România pe cel mai înalt podium din fotbalul european. Într-o perioadă în care nimeni nu credea că o echipă din Est poate cuceri Europa, Emeric Ienei a demonstrat contrariul. Dar drumul lui spre glorie a început pe teren, nu pe bancă. A fost fundaș central format la CCA, actuala Steaua.

A strâns aproape 300 de meciuri în Prima Ligă, a câștigat 6 titluri de campion și 3 Cupe ale României, toate cu Steaua. A fost și component al echipei naționale, iar la începutul anilor ’60 a jucat o perioadă și în Ungaria, un lucru rar pentru acea vreme.

După retragere a devenit antrenor și a format generații întregi de campioni, de la Hagi, Lăcătuș și Belodedici până la Balint, Boloni și Pițurcă. Sub comanda lui, România s-a calificat la Campionatul Mondial din Italia, în 1990, prima prezență după două decenii. Emeric Ienei nu ridica tonul niciodată, spun cei care au lucrat cu el, și conducea echipa cu calm, inteligență și respect.

S-a stins la Oradea, orașul în care locuia de mai mulți ani. În ultimele luni, starea lui de sănătate s-a degradat; fusese internat, apoi externat la cererea familiei. A murit acasă, pe fondul unor afecțiuni mai vechi.

Astăzi, întreaga lume a sportului vorbește despre el la trecut, dar moștenirea lui rămâne aici, în vitrina aceasta cu un trofeu și în memoria tuturor celor care cred că performanța se face cu suflet, nu cu zgomot. Emeric Ienei rămâne un nume scris cu aur în istoria fotbalului românesc.

