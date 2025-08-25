FCSB - FC Argeş 0-2. Criza se adânceşte la campioana României

Duminică seara, nou-promovata FC Argeş a dat lovitura în cel mai aşteptat meci al etapei a VII-a a Superligii de fotbal, piteştenii reuşind să se impună, scor 2-0, pe terenul campioanei FCSB.

Ştefan Târnovanu nu a reuşit să-şi salveze colegii de la FCSB în duelul cu FC Argeş - Profimedia

Dacă FCSB a avut posesia, FC Argeş a controlat tactic jocul. Piteştenii au închis culoarele spre propria poartă şi au dat lovitura pe final, profitând de degringolada din tabăra adversă.

Bettaieb a deschis scorul în minutul 72, după un contraatac şcoală, iar scorul s-a făcut chiar 2-0 pentru oaspeţi în minutul 88, când Moldoveanu a forţat autogolul lui Mihai Popescu.

În urma acestui rezultat, FCSB este pe locul 12 în clasament, dar riscă să ajungă chiar pe loc de baraj, în condiţiile în care Hermannstadt joacă luni, cu Farul Constanţa, iar vicecampioana CFR Cluj are o restanţă de jucat, împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

Articolul continuă după reclamă

Asta însă nu înseamnă din start că CFR câştigă meciul respectiv, dacă ne gândim că echipa din Cluj traversează o perioadă cel puţin la fel de slabă precum cea a FCSB-ului.

După 2-7 la Hacken, în play-off-ul Conference League, pentru CFR Cluj a urmat o nouă umilinţă, de această dată în campionat, ardelenii cedând clar pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, 1-4.

În schimb, Universitatea Craiova şi Rapid Bucureşti continuă să domine campionatul naţional. Oltenii au trecut de Petrolul Ploieşti, 2-0, iar Rapid s-a impus pe terenul lui Metaloglobus Bucureşti, 2-1.

Tot în etapa a 7-a, UTA Arad a făcut doar 1-1, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, FC Botoşani a trecut de Csikszereda Miercurea Ciuc, 3-1, iar Dinamo Bucureşti a câştigat, scor 1-0, derbiul cu Universitatea Cluj din deplasare.

Etapa a 7-a a Superligii se încheie luni seara, de la ora 19.00, când este programat duelul dintre AFC Hermannstadt şi Farul Constanţa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰