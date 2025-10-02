FCSB - Young Boys Berna. Campioana României, în duel cu elveţienii şi cu vremea nefavorabilă

Joi seara se joacă meciurile din etapa a II-a a grupei de Europa League, iar FCSB, campioana României la fotbal, dă piept cu elveţienii de la Young Boys Berna, într-o dispută care se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, de la ora 19.45.

După un start modest de sezon, campioana FCSB a prins curaj, graţie celor două victorii consecutive obţinute, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, în prima etapă din Europa League, şi 1-0 acasă cu Oţelul Galaţi, în campionat.

Totuşi, FCSB continuă să aibă anumite bătăi de cap, din cauza problemelor de efectiv, dar şi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. La Bucureşti plouă, este rece, astfel că foarte probabil duelul se va transforma într-unul de luptă, caz în care elveţienii, mai robuşti, ar fi avantajaţi.

Însă, chiar dacă şi bookmakerii o văd pe Young Boys favorită, patronul Gigi Becali îşi păstrează optimismul şi este convins că echipa sa va bifa un nou succes, în special graţie unei eventuale evoluţii foarte bune a atacantului Denis Alibec, fotbalist pe care Gigi Becali pariază în mod special la acest meci.

Patronul FCSB a anunţat şi eventuala echipă de start a FCSB-ului, astfel că formaţia noastră ar putea începe Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec. De remarcat că afaceristul intenţionează să-i menajeze pe Daniel Bîrligea, Florin Tănase sau Darius Olaru pentru derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică seara, din campionat.

În afară de FCSB - Young Boys Berna, în Europa League se mai joacă, joi seara, meciurile:

19.45, AS Roma - Lille

19.45, Bologna - SC Freiburg

19.45, Brann Bergen - FC Utrecht

19.45, Celtic Glasgow - Sporting Braga

19.45, Fenerbahce Istanbul - Nice

19.45, Ludogoreţ Razgrad - Betis Sevilla

19.45, Panathinaikos Atena - Go Ahead Eagles

19.45, Viktoria Plzen - Malmo FF

22.00, FC Basel - VFB Stuttgart

22.00, Celta Vigo - PAOK Salonic

22.00, FC Porto - Steaua Roşie Belgrad

22.00, Feyenoord Rotterdam - Aston Villa

22.00, Genk - Ferencvaros Budapesta

22.00, Olympique Lyonnais - Red Bull Salzburg

22.00, Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb

22.00, Nottingham Forest - Midtjylland

22.00, Sturm Graz - Glasgow Rangers

