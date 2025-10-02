FCSB - Young Boys Berna. Campioana României, în duel cu elveţienii şi cu vremea nefavorabilă
Joi seara se joacă meciurile din etapa a II-a a grupei de Europa League, iar FCSB, campioana României la fotbal, dă piept cu elveţienii de la Young Boys Berna, într-o dispută care se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, de la ora 19.45.
După un start modest de sezon, campioana FCSB a prins curaj, graţie celor două victorii consecutive obţinute, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, în prima etapă din Europa League, şi 1-0 acasă cu Oţelul Galaţi, în campionat.
Totuşi, FCSB continuă să aibă anumite bătăi de cap, din cauza problemelor de efectiv, dar şi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. La Bucureşti plouă, este rece, astfel că foarte probabil duelul se va transforma într-unul de luptă, caz în care elveţienii, mai robuşti, ar fi avantajaţi.
Însă, chiar dacă şi bookmakerii o văd pe Young Boys favorită, patronul Gigi Becali îşi păstrează optimismul şi este convins că echipa sa va bifa un nou succes, în special graţie unei eventuale evoluţii foarte bune a atacantului Denis Alibec, fotbalist pe care Gigi Becali pariază în mod special la acest meci.
Patronul FCSB a anunţat şi eventuala echipă de start a FCSB-ului, astfel că formaţia noastră ar putea începe Târnovanu - Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec. De remarcat că afaceristul intenţionează să-i menajeze pe Daniel Bîrligea, Florin Tănase sau Darius Olaru pentru derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică seara, din campionat.
În afară de FCSB - Young Boys Berna, în Europa League se mai joacă, joi seara, meciurile:
19.45, AS Roma - Lille
19.45, Bologna - SC Freiburg
19.45, Brann Bergen - FC Utrecht
19.45, Celtic Glasgow - Sporting Braga
19.45, Fenerbahce Istanbul - Nice
19.45, Ludogoreţ Razgrad - Betis Sevilla
19.45, Panathinaikos Atena - Go Ahead Eagles
19.45, Viktoria Plzen - Malmo FF
22.00, FC Basel - VFB Stuttgart
22.00, Celta Vigo - PAOK Salonic
22.00, FC Porto - Steaua Roşie Belgrad
22.00, Feyenoord Rotterdam - Aston Villa
22.00, Genk - Ferencvaros Budapesta
22.00, Olympique Lyonnais - Red Bull Salzburg
22.00, Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb
22.00, Nottingham Forest - Midtjylland
22.00, Sturm Graz - Glasgow Rangers
