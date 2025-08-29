Detalii despre tragerea la sorţi a grupei de Europa League. Ce echipe ar putea aduce FCSB la Bucureşti

FCSB s-a calificat în grupa de Europa League, precum în sezonul precedent, de această dată, însă, după o dublă entuziasmantă, 2-2 şi 3-0, cu scoţienii de la Aberdeen.

După ce a rezistat eroic în Scoţia, 2-2, jucând aproape o oră cu om în minus, deşi la un moment dat a irosit un avantaj de două goluri, FCSB a dat recital în manşa a doua şi s-a impus la scor, 3-0, profitând din plin de faptul că scoţienii au evoluat şi ei cu un om în minus la Bucureşti.

Pentru FCSB urmează, acum, emoţiile tragerii la sorţi de vineri, când îşi va afla cele opt adversare din grupa de Europa League.

Vă reamintim că 36 de echipe s-au calificat în grupa de Europa League. Acestea au fost în patru urne valorice, de câte nouă echipe, iar fiecare dintre echipe va juca câte opt meciuri, patru acasă şi patru în deplasare, cu adversari diferiţi. Fiecare echipă va înfrunta câte două echipe din fiecare urnă valorică, urmând a juca cu una dintre ele acasă, iar cu cealaltă în deplasare.

Articolul continuă după reclamă

FCSB a fost repartizată în urna a treia valorică şi, cum ar putea înfrunta oricare dintre celelalte echipe, putem spune, la momentul actual, că FCSB ar putea aduce la Bucureşti echipe precum AS Roma, FC Porto, Betis Sevilla, Aston Villa, Fenerbahce Istanbul, Celtic Glasgow, FC Basel, Nottingham Forest, Nice, Bologna, Celta Vigo sau VFB Stuttgart.

Componenţa celor patru urne valorice arată astfel:

Urna I - AS Roma, FC Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam, Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, Red Bull Salzburg, Aston Villa.

Urna II - Fenerbahce Istanbul, Sporting Braga, Steaua Roşie Belgrad, Olympique Lyon, PAOK Salonic, Viktoria Plzen, Ferencvaros Budapesta, Celtic Glasgow, Maccabi Tel Aviv.

Urna III - Young Boys Berna, FC Basel, Midtjylland, SC Freiburg, Ludogoreţ Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice.

Urna IV - Bologna, Celta Vigo, VFB Stuttgart, Panathinaikos Atena, Malmo FF, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Genk, Brann Bergen.

FCSB va juca şase dintre cele opt meciuri din grupa de Europa League în acest an, urmând a debuta în această fază a competiţiei pe 24 sau 25 septembrie. Ultimele două meciuri din grupă le joacă la începutul anului viitor, pe 22 şi 29 ianuarie.

Vă reamintim că, la finalul celor opt etape, se stabileşte un singur clasament care va include toate cele 36 de echipe. Primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰