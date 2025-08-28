Antena Meniu Search
FCSB - Aberdeen 3-0 în playoff-ul Europa League. Spectacol făcut de Șut și Olaru

FCSB s-a calificat în faza principală a competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins echipa scoţiană Aberdeen FC cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa secundă a play-off-ului.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 23:47
Adrian Șut a marcat un gol de la 20 de metri în meciul cu Aberdeen Adrian Șut a marcat un gol de la 20 de metri în meciul cu Aberdeen - Profimedia Images

După ce a scăpat printre degete victoria în tur (2-2, după ce a condus cu 2-0), campioana României s-a impus clar pe teren propriu, prin golurile marcate de Darius Olaru (45+1 - penalty, 59) şi Adrian Şut (52).

Oaspeţii au început avântat şi au fost aproape de deschiderea scorului (2), când Târnovanu a respins în faţă şutul lui Polvara, dar a blocat apoi reluarea lui Sokler.

FCSB a pus stăpânire pe joc cu trecerea timpului, iar Bîrligea (11) a fost aproape de a înscrie, însă mingea trimisă de el a ocolit vinclul.

În min. 44, la un duel între Miculescu şi Jensen fundaşul danez a comis henţ în careu şi arbitrul a acordat penalty şi al doilea cartonaş galben pentru jucătorul lui Aberdeen, după ce a fost sesizat de VAR.

Olaru a transformat lovitura de pedeapsă (45+1) şi a declanşat fiesta.

Roş-albaştrii au avut la discreţie repriza secundă după ce scoţienii au rămas în inferioritate numerică.

Miculescu a trimis mingea în bară (52), faza a continuat, iar Şut a trimis de la 18 metri, sub transversală.

Mitov a scos de la vinclu mingea expediată de Tănase (55).

Olaru (59) a reuşit dubla, cu un şut din marginea careului, asigurând calificarea în grupa unică a Europa League.

Târnovanu (69) a reţinut mingea trimisă cu capul de Knoester şi s-a opus golului de onoare al scoţienilor.

FCSB a mai avut o ocazie pe final, prin Politic (90), al cărui şut de la 22 de metri a fost respins de bulgarul Mitov.

Tragerea la sorţi a meciurilor din faza principală a Europa League va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.

FCSB joacă pentru al doilea an consecutiv în această competiţie, după ce în sezonul precedent a atins optimile de finală.

FCSB - Aberdeen FC 3-0 (1-0)

Au marcat: Darius Olaru (45+1 - penalty, 59), Adrian Şut (52).

Bucureşti, Arena Naţională

Europa League - play-off (manşa a doua)

În tur: 2-2.

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 33. Risto Radunovic - 16. Mihai Lixandru, 8. Adrian Şut (căpitan; 21. Vlad Chiricheş, 88) - 11. David Miculescu (37. Octavian Popescu, 88), 27. Darius Olaru (căpitan; 42. Baba Alhassan, 78), 10. Florin Tănase (20. Dennis Politic, 82) - 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Alibec, 88). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima - 4. Danijel Graovac, 12. David Kiki, 18. Malcom Edjouma.

Aberdeen: 1. Dimităr Mitov - 2. Nicky Devlin, 22. Jack Milne, 5. Mats Knoester (26. Alfie Dorrington, 74), 28. Alexander Jensen - 18. Ante Palaversa (9. Kusini Yengi, 66), 7. Adil Aouchiche, 4. Graeme Shinnie (căpitan) - 81. Topi Keskinen (11. Nicolas Milanovic, 66), 19. Ester Sokler (10. Leighton Clarkson, 46), 8. Dante Polvara (6. Sivert Heltne Nilsen, 46). Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve neutilizate: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 21. Gavin Molloy, 38. Dylan Lobban.

Arbitru: Espen Eskaas; arbitri asistenţi: Jan Erik Engan, Anders Olav Dale; al patrulea oficial: Sigurd Kringstad (toţi din Norvegia)

Arbitru video: Tiago Martins (Portugalia); arbitru asistent video: Kristoffer Hagenes (Norvegia)

Observator UEFA pentru arbitri: Bariş Şimşek (Turcia); Delegat UEFA: Lukasz Sojski (Polonia)

Cartonaşe galbene: Sokler (13), Jensen (22, 44), Knoester (34), Tănase (70), Milanovic (82).

Cartonaş roşu: Jensen (44).

