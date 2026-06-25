Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), redenumită World Tennis începând de joi, şi-a stabilit obiectivul de a creşte numărul de practicanţi cu peste 30%, pentru a ajunge la 140 de milioane de jucători la nivel mondial până în 2035, informează AFP.

Federaţia Internaţională de Tenis şi-a schimbat numele. Forul vrea 140 milioane de jucători până în 2035 - Profimedia

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), redenumită World Tennis începând de joi, şi-a stabilit obiectivul de a creşte numărul de practicanţi cu peste 30%, pentru a ajunge la 140 de milioane de jucători la nivel mondial până în 2035, informează AFP.

Prin intermediul celor 214 federaţii naţionale afiliate la World Tennis, "trebuie să oferim tuturor oportunitatea de a accesa sportul nostru", a declarat Ross Hutchins, directorul executiv al organizaţiei, în cadrul unei conferinţe de presă.

Conform cifrelor publicate recent de ITF, 84 de milioane de oameni practicau tenis la nivel mondial în 2019 şi 106 milioane în 2024.

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Prin urmare, World Tennis speră să crească numărul de practicanţi cu 32,1% între 2024 şi 2035, un obiectiv "ambiţios, dar realizabil", potrivit lui Hutchins.

În următorul deceniu, organismul responsabil cu organizarea turneului olimpic, a Cupei Davis şi a Cupei Billie Jean King (BJK Cup) promite să reinvestească "cel puţin 85%" din veniturile sale în dezvoltarea tenisului, potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii joi.

De exemplu, ultimele venituri cunoscute ale ITF au ajuns la 106,8 milioane de dolari în 2024, respectiv 94 de milioane de euro.

Dacă aceste venituri s-ar menţine, aproximativ 80 de milioane de euro anual ar fi reinvestiţi de World Tennis în diverse proiecte, precum creşterea dotării turneelor World Tennis Tour (fostul circuit ITF, a treia divizie profesionistă), construirea şi certificarea centrelor de antrenament (CNE) sau finanţarea acţiunilor de descoperire a tenisului în rândul tinerilor.

În anii următori, World Tennis speră să "îşi asigure în sfârşit noi surse de venit". "În acest moment, veniturile noastre provin din organizarea de evenimente, din banii vărsaţi de oamenii cărora li se oferă oportunitatea de a juca tenis, din vânzările de drepturi media, din operaţiunile pe care le desfăşurăm pe site-urile organizaţiilor noastre de evenimente", a spus Rossil. Hutchins.

Printre noii potenţiali finanţatori vizaţi de World Tennis se numără în special "guvernele" şi "companiile mari", a sugerat el.