Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la 46 de ani

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association. Hatton, cunoscut pe tot parcursul carierei sale sub numele de Hitman, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi boxeri britanici ai generaţiei sale şi a câştigat mai multe titluri mondiale.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 16:04
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la 46 de ani Ricky Hatton în 2006 - Profimedia

S-a retras în 2012 şi a continuat să vorbească deschis despre lupta sa cu depresia şi alcoolul. În iulie anul acesta, el a declarat că va reveni în ring pentru un meci în decembrie, în Dubai, la 13 ani de la ultimul său meci profesionist.

Urma să se întoarcă în ring

Boxerul din Manchester urma să lupte cu Eisa Al Dah pe 2 decembrie. În 2023, Sky a difuzat un documentar care explora viaţa boxerului în ring, viaţa sa personală cu multe probleme şi luptele sale continue cu sănătatea mintală.

Articolul continuă după reclamă

„Ofiţerii au fost chemaţi de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineaţa pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanţe suspecte”, a anunţat poliţia din Manchester, conform Sky Sports, citat de News.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

box camion mort
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Sport » Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la 46 de ani