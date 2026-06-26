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King Kazu, la al 42-lea sezon de fotbal. Cel mai în vârstă jucător şi-a prelungit contractul cu Fukushima Utd

King Kazu, la al 42-lea sezon de fotbal. Cel mai în vârstă jucător şi-a prelungit contractul cu Fukushima Utd - Profimedia Images
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 26.06.2026, 09:02 | Modificat la 26.06.2026, 09:15

Japonezul Kazuyoshi Miura va juca al 42-lea sezon de fotbal profesionist - şi va începe vârsta de 60 de ani pe teren - după ce şi-a prelungit contractul de împrumut cu echipa din liga a treia Fukushima United până în iunie 2027, a anunţat clubul joi.

Miura, cunoscut în Japonia sub numele de "King Kazu", s-a alăturat echipei Fukushima sub formă de împrumut de la Yokohama FC la sfârşitul lunii decembrie şi va rămâne la clubul din Liga J3 după cele şase apariţii pe care le-a avut în cadrul unui program scurtat la începutul anului 2026. Ligile profesioniste din Japonia urmează să treacă de la un calendar de primăvară-toamnă la unul de toamnă-primăvară.

"Am decis să-mi continui provocarea la Fukushima United FC", a declarat Miura într-un comunicat. "Voi continua să ard de pasiune şi să dau tot ce am mai bun la antrenamentele zilnice pentru a contribui la promovarea echipei în J2. Să împărtăşim bucuria împreună."

Cea mai recentă apariţie a lui Miura a avut loc în această lună, când a jucat la vârsta de 59 de ani, trei luni şi 12 zile, extinzându-şi propriul record ca cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci din liga profesionistă.

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Miura a debutat ca profesionist în 1986 la Santos, în Brazilia, după ce plecase acolo pe cont propriu cu patru ani mai devreme, la vârsta de 15 ani, pentru a deveni fotbalist. Cariera sa în afara Japoniei s-a desfăşurat la cluburi din Brazilia, Italia (Genoa), Croaţia (Dinamo Zagreb), Australia (Sydney FC) şi Portugalia (Oliveirense).

A marcat 55 de goluri în 89 de meciuri pentru Japonia, după ce a debutat la naţională în 1990. Cu toate acestea, a fost o absenţă notabilă din lotul Japoniei la prima sa participare la Cupa Mondială, în 1998, înainte de a se retrage din fotbalul internaţional în 2000.

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