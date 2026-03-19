Inter Miami, eliminată din CONCACAF Champions Cup în ciuda golului marcat de Messi

Golul lui Messi nu a fost suficient pentru ca Inter Miami să ajungă în sferturile CONCACAF Champions Cup - Profimedia

Inter Miami a fost eliminată, graţie numărului mai mare de goluri marcate în deplasare, de o altă formaţie americană, Nashville SC, echipă la care evoluează fotbalişti precum Hany Mukhtar, fost la Hertha Berlin, Benfica Lisabona sau Red Bull Salzburg, Andy Najar, fost la Anderlecht Bruxelles, sau Sam Surridge, fostul atacant de la Bournemouth şi Nottingham Forest.

După 0-0 în tur, pe terenul celor de la Nashville SC, Messi a deschis scorul încă din minutul 7 al confruntării din Florida. A fost al 900-lea gol marcat într-un meci oficial de atacantul argentinian, iar reuşita părea să deschidă drumul către sferturile CONCACAF Champions Cup pentru cei de la Inter Miami.

Însă, nu a fost de acord tocmai Cristian Espinoza, conaţionalul lui Messi. Espinoza a egalat pentru Nashville SC, în minutul 74, marcând golul prin care trupa antrenată de Brian Callaghan şi-a asigurat, practic, accederea în faza următoare a competiţiei, în ciuda forcingului de final al gazdelor, când Inter Miami l-a aruncat în luptă inclusiv pe veteranul Luis Suarez, 39 de ani.

Alături de SC Nashville, în sferturile de finală ale CONCACAF Champions Cup s-au mai calificat, deja, formaţii precum Los Angeles FC, Cruz Azul şi Club America, şanse mari de a ajunge în faza următoare a competiţiei având şi Deportivo Toluca, LA Galaxy, FC Cincinnati şi Seattle Sounders.

