Interul lui Chivu, victorie fără emoţii cu Slavia Praga. Rezultatele de marţi seara, din Liga Campionilor

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor, iar Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a obţinut o victorie fără emoţii.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 12:18
Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie în Liga Campionilor Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie în Liga Campionilor - Profimedia

Italienii au trecut, cu 3-0, de Slavia Praga, graţie golurilor marcate de Lautaro Martinez, de două ori, şi Dumfries. Italienii au pus stăpânire pe joc încă din startul disputei şi au rezolvat soarta învingătoarei în ceva mai mult de o jumătate de oră, ei având 2-0 în minutul 34. 

De altfel, meciul a fost la discreţia Interului, care a încheiat jocul cu 57% posesie, 6-1 la şuturi pe poartă şi 5-0 la cornere.

Surpriza serii a fost produsă de Galatasaray Istanbul, care a trecut de FC Liverpool, 1-0, în ciuda sutelor de milioane de euro investite de englezi în transferurile din vară. Eroul meciului a fost Victor Osimhen, atacant pentru care şi Galata a plătit 75 de milioane de euro şi care, marţi seara, a marcat singurul gol al meciului, din penalty, dar a hărţuit aproape în permanenţă defensiva englezilor, ratând ocazii importante.

În celelalte meciuri jucate marţi seara favoritele s-au impus fără probleme: Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5-1, Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4-0, FC Pafos - Bayern Munchen 1-5, Atalanta Bergamo - FC Bruges 2-1, Chelsea Londra - Benfica Lisabona 1-0, Bodo Glimt - Tottenham Hotspur 2-2.

Etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor continuă miercuri seara, când se joacă meciurile:

19.45, Qarabag Agdam - FC Copenhaga

19.45, Royale Union SG - Newcastle United

22.00, Arsenal Londra - Olympiacos Pireu

22.00, FC Barcelona - Paris Saint Germain

22.00, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

22.00, Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

22.00, AS Monaco - Manchester City

22.00, Napoli - Sporting Lisabona

22.00, Villarreal - Juventus Torino 

