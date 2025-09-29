Istvan Kovacs arbitrează un nou meci tare din Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs trece printr-o perioadă foarte bună, acesta fiind delegat la un nou meci tare din Liga Campionilor, Villarreal - Juventus Torino.

După ce s-a încălzit la meciul din prima etapă dintre Olympiacos Pireu şi Pafos, scor 0-0, Kovacs a primit acum un adevărat derby. Asta pentru că atât Villarreal, cât şi Juventus au debut, practic, cu stângul şi au nevoie de puncte pentru a urca în prima jumătate a clasamentului.

Villarreal a cedat pe terenul lui Tottenham Hotspur, în prima etapă, scor 0-1, în timp ce Juventus Torino a făcut 4-4, acasă, cu Borussia Dortmund, la capătul unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimii ani.

Duelul dintre Villarreal şi Juventus Torino are loc miercuri, 1 octombrie, de la 22.00, ora României, iar Istvan Kovacs va fi asistat de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Rezervă va fi Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi neamţul Christian Dingert.

