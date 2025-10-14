Jaqueline Cristian, calificare fără emoţii în optimile de la Osaka

Jaqueline Cristian, cea mai bine cotată jucătoare de tenis a României, s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Osaka (Japonia), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 275.000 de dolari.

Sportiva noastră s-a impus fără emoţii, scor 6-2, 7-6, în confruntarea cu italianca Elisabetta Cocciaretto, locul 91 mondial, sportivă ajunsă pe tabloul principal după ce a trecut de calificări.

Meciul a fost la discreţia sportivei noastre, care a controlat ostilităţile inclusiv în setul al doilea, când a avut 3-0 la game-uri şi o minge de meci la 5-4, înainte de a da lovitura în tie-break, 7-4.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA, devenind a doua sportivă din România care s-a calificat în optimile de la Osaka, după Sorana Cîrstea, 2-6, 6-4, 6-2, cu japoneza Moyuka Uchijima.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Jaqueline Cristian urmează un meci tare cu Jessica Bouzas Maneiro, din Spania, locul 40 mondial şi favorită 8 la turneul de la Osaka. Iberica a învins-o în primul tur, 6-2, 6-4, pe Katie Volynets, din Statele Unite ale Americii, locul 95 mondial, jucătoare venită din calificări.

Jaqueline Cristian şi Jessica Bouzas Maneiro s-au întâlnit şi luna trecută, la Beijing, iar atunci s-a impus iberica, de o manieră categorică, scor 6-4, 6-0.

Sorana Cîrstea joacă, în optimi, cu Katie Boulter, din Marea Britanie, sportivă care a produs o mare surpriză în primul tur reuşind să o elimine, 7-6, 6-3, pe cehoaica Linda Noskova, locul 17 mondial şi a doua favorită a turneului.

Sorana Cîrstea şi Katie Boulter, locul 59 mondial, nu s-au mai întâlnit până acum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰