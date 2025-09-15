Jaqueline Cristian, debut cu dreptul în turneul de la Seul. Victorie importantă, la dublu

Jaqueline Cristian şi-a început cu dreptul aventura din Asia, ea şi sportiva Su Wei Hsieh, din Taiwan, calificându-se în sferturile de finală ale probei de dublu de la turneul de la Seul (Coreea de Sud).

Jaqueline Cristian, victorie importantă în turneul de dublu de la Seul - Profimedia

Cele două sportive s-au calificat în sferturi după o victorie mare, 7-6, 6-4, cu principalele favorite ale competiţiei, Ellen Perez, din Australia, şi Fanny Stollar, din Ungaria.

Pentru Jaqueline şi Su Wei Hsieh ar putea urma un duel la fel de tare, cu cehoaicele Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova, multiple câştigătoare de Mare Şlem, dacă acestea trec de Anna Blinkova, din Rusia, şi Makoto Ninomiya, din Japonia.

Până atunci, însă, pentru Jaqueline Cristian urmează debutul în competiţia de simplu. Aceasta dă piept, marţi dimineaţa, cu britanica Emma Răducanu, favorită 8. Cele două sportive nu s-au mai întâlnit până acum.

La Seul mai suntem reprezentaţi de Sorana Cîrstea, meci cu rusoaica Anastasia Zakharova în primul tur la simplu. Dacă trece, Sorana o va înfrunta, în turul II, pe principala favorită a competiţiei, poloneza Iga Swiatek.

