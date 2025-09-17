Jaqueline Cristian, învinsă de Emma Răducanu, la Seul, după două seturi aproape identice

Jaqueline Cristian a părăsit turneul feminin de tenis de la Seul, Coreea de Sud, încă din primul tur, după ce a cedat, scor 3-6, 4-6, în confruntarea cu britanica Emma Răducanu.

Cele două seturi au fost aproape identice. Jaqueline a început fiecare set în forţă, a condus de fiecare dată cu 3-1, dar apoi a cedat în faţa ritmului impus de adversară.

Emma Răducanu a pus capăt disputei după două ore şi cinci minute, fructificând chiar prima minge de meci pe care a avut-o.

În optimi, Emma Răducanu dă piept cu Barbora Krejcikova, din Cehia, care a surclasat-o pe Prozorova, 6-1, 6-2. Jaqueline Cristian rămâne cu 11.300 de dolari şi un punct WTA. Eliminarea prematură de la Seul s-ar putea să nu o afecteze prea mult pe sportiva noastră, aceasta având şanse mari să se menţină în topul celor mai bune 50 de jucătoare ale lumii.

