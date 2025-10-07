Jaqueline Cristian, victorie de moral în primul tur de la Wuhan

Jaqueline Cristan a pus capăt unei serii negative, de trei înfrângeri la rând, reuşind să se califice, marţi, în turul II al turneului feminin de tenis de la Wuhan (China), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 3,6 milioane de dolari.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul II al turneului de tenis de la Wuhan - Profimedia

Sportiva noastră a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus, scor 6-7, 6-0, 6-3, în confruntarea cu americanca McCartney Kessler, ocupanta locului 33 mondial, la capătul unui duel care a durat două ore şi 43 de minute.

Graţie acestui succes, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 23.450 dolari, dar şi 65 de puncte WTA, puncte care îi pot permite să spere la o apropiere de topul celor mai bune 40 de jucătoare ale lumii.

Pentru Jaqueline Cristian urmează, însă, un meci extrem de complicat cu Elena Rybakina, din Kazahstan, a 8-a favorită a competiţiei. Cele două sportive s-au mai întâlnit de trei ori până acum, iar românca a câştigat un singur duel, în 2022, la Doha, 6-4, 6-3. Rybakina a învins-o pe româncă în 2019, la Bucureşti, scor 6-1, 6-0, şi anul acesta, la Montreal, scor 6-0, 7-6.

România mai este reprezentată, pe tabloul principal de simplu de la Wuhan, şi de Sorana Cîrstea. Aceasta urmează să dea piept, în primul tur, cu Jelena Ostapenko, din Letonia, locul 25 mondial. În cazul unui succes, românca va da piept, în turul II al competiţiei, cu învingătoarea dintre americanca Emma Navarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, sportivă ajunsă pe tabloul principal graţie unui wild card.

