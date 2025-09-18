Antena Meniu Search
Jose Mourinho, prezentat oficial ca antrenor al celor de la Benfica. Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY

Portughezul Jose Mourinho a fost prezentat oficial, joi, drept noul antrenor principal al celor de la Benfica Lisabona, tehnicianul preluând echipa de la Bruno Lage.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 18:14
Jose Mourinho, alături de legendarul Rui Costa, actualul preşedinte al Benficăi Jose Mourinho, alături de legendarul Rui Costa, actualul preşedinte al Benficăi - Profimedia

Lage a fost demis de la conducerea echipei Benfica Lisabona, după ce portughezii au cedat surprinzător în prima etapă a grupei de Liga Campionilor, 2-3 acasă cu Qarabag Agdam.

Şefii Benficăi s-au orientat rapid către Jose Mourinho, liber de contract după despărţirea de Fenerbahce Istanbul, iar după aproape două zile de negocieri, cele două părţi au ajuns la un numitor comun.

Există informaţii care arată că Mourinho a semnat un contract cu Benfica valabil doi ani, dar există o clauză prin care fiecare dintre părţi poate denunţa contractul încă de la sfârşitul actualului sezon.

Mourinho revine în Portugalia după mai bine de 20 de ani, perioadă în care a antrenat inclusiv echipe de top precum Chelsea Londra, Real Madrid, Internazionale Milano, Manchester United, Tottenham Hotspur sau AS Roma.

Debutul lui Mourinho pe banca tehnică a celor de la Benfica Lisabona se poate vedea exclusiv în AntenaPLAY. Jose Mourinho va debuta pe banca Benficăi sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Meciul va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:00.

