Jude Bellingham, desemnat fotbalistul englez al sezonului 2024/25 de Federaţia Engleză de Fotbal

Mijlocașul lui Real Madrid și al naționalei Angliei, în vârstă de 22 de ani, a primit pentru prima dată această distincție, devansându-i pe Declan Rice și Harry Kane. Bellingham devine astfel doar al doilea fotbalist premiat în timp ce joacă pentru un club din afara Angliei.

Jude Bellingham de la Real Madrid, în timpul unui meci din La Liga, 27 septembrie 2025 - Profimedia

Mijlocașul englez Jude Bellingham, de la Real Madrid și echipa națională a Angliei, a fost votat jucătorul masculin al sezonului 2024/25, anunță miercuri Federația Engleză de Fotbal, conform MEDIAFAX.

Bellingham, în vârstă de 22 de ani, i-a devansat pe Declan Rice și Harry Kane. Este pentru prima dată când Bellingham primește acest premiu și devine doar al doilea jucător care câștigă distincția în timp ce evoluează pentru un club din afara Angliei, după Owen Hargreaves, de la Bayern Munchen, în 2006.

Performanțe la naționala Angliei

Sezonul trecut, Bellingham a jucat opt meciuri pentru reprezentativa Angliei, contribuind la promovarea în UEFA Nations League și participând la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Mijlocașul a marcat împotriva Greciei pe Wembley în octombrie și a fost ales jucătorul meciului în victoria cu 5-0 împotriva Irlandei în noiembrie.

Creativitatea sa s-a remarcat și prin pase decisive, printre care assistul pentru primul gol al lui Myles Lewis-Skelly în meciul cu Albania și alte două pase de gol în partida cu Irlanda.

Premiul pentru jucătoarea engleză a anului 2024/25 va fi anunțat mai târziu în această toamnă.

