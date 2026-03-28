Video LeBron James şi Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din istoria NBA

LeBron James, superstarul Ligii profesioniste nord-americane de baschet, şi fiul său Bronny James, au fost autorii primei pase decisive din istoria NBA între un tată şi fiul său.

de Redactia Observator

la 28.03.2026 , 13:16
LeBron James şi Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din istoria NBA LeBron James şi Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din istoria NBA - X / NBA

LeBron i-a pasat lui Bronny pentru o aruncare de trei puncte, în al doilea sfert al meciului câştigat pe teren propriu de echipa lor, Los Angeles Lakers, în faţa formaţiei Brooklyn Nets (scor 116-99).

LeBron şi Bronny sunt primii tată şi fiu care joacă în acelaşi timp în NBA şi, în plus, sunt şi coechipieri.

"A fost cu siguranţă un moment deosebit pentru noi şi pentru familie", a spus LeBron James (41 ani), cel mai prolific marcator din istoria Ligii nord-americane de baschet.

Bronny James, în vârstă de 21 de ani, a fost recrutat de Los Angeles Lakers cu ocazia Draf-tului din 2024, iar până în prezent a disputat 33 de meciuri în NBA.

Redactia Observator
