Legendarul LeBron James, aşteptat să-şi anunţe retragerea din activitate

Baschetbalistul american LeBron James, actualul star al celor de la Los Angeles Lakers, a transmis că va face un anunţ extrem de important pentru cariera sa în cursul zilei de marţi.

la 07.10.2025 , 14:43
LeBron James joacă din 2018 la Los Angeles Lakers LeBron James joacă din 2018 la Los Angeles Lakers - Profimedia

Baschetbalistul american, care va fi împlini în curând 41 de ani, a precizat că urmează să apară un interviu cu el, interviu în timpul căruia va anunţa inclusiv "decizia deciziilor".

Specialiştii se aşteaptă ca LeBron James să-şi anunţe retragerea din activitate pentru finalul sezonului 2025-2026, sezon care tocmai stă să înceapă. Însă, nu este exclus şi posibilitatea ca LeBron să-şi dorească încheierea unui nou contract, pentru a depăşi alte recorduri istorice.

LeBron James este, printre altele, de patru ori campion NBA, de două ori cu Miami Heat, o dată cu Cleveland Cavaliers şi o dată cu Los Angeles Lakers, dar şi triplu campion olimpic cu naţionala Statelor Unite ale Americii.

Vă reamintim că noul sezon din NBA, posibil ultimul cu LeBron James în prim plan, poate fi vizionat exclusiv în Antena Play.

