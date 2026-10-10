Pentru cei care au agenda deja ocupată pentru tot weekendul, rămâne întotdeauna loc pentru o cină la restaurant. Dar chiar şi aici experienţa poate fi cu două tăişuri. O masă bună poate lăsa un gust amar dacă vine prea târziu. Şi pe bună dreptate: cine ar aştepta 40 de minute pentru o porţie de mâncare? Asta o confirmă inclusiv cifrele. Aproape jumătate dintre consumatori spun că nu mai revin într-un restaurant unde servirea este lentă. Gustul îi poate atrage, dar atenția personalului și timpul de așteptare cântăresc în decizia de a reveni.

Preparatul e gata în câteva minute. Până ajunge la masă, însă, poate trece aproape o oră. Iar când prânzul ocupă toată pauza de masă, gustul bun nu mai salvează întreaga experiență.

"Dacă ne-am aşezat, am văzut meniul, după scurt timp să vină să şi ia comanda. Timpul de aşteptare să nu e fie mare. După ce am dat comanda, timpul de aşteptare un sfert de oră suport, după devine mai greu". "E o chestie de atmosferă, dacă e o atmosferă unde toată lumea se simte bine, dacă e ca la inmormântare, nu te mai întorci", au spus oamenii.

Patru din zece clienţi au parte de întârzieri

Patru din zece clienţi au avut parte de întârzieri la servire în ultimele trei luni, potrivit cercetărilor Institutului pentru Cultura Ospitalității. Pentru client, așteptarea începe din momentul în care se așază la masă și încearcă să atragă atenția unui ospătar.

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Ospătarul ne-a observat, comanda e corectă, iar nota vine la timp. Sunt detalii care cântăresc uneori mai mult decât mâncarea în sine. Și contează să știm ce ne așteaptă: 68% dintre clienți preferă să fie anunțați de la început dacă servirea va dura mai mult.

Pentru un restaurant, experiența clientului începe cu primirea și se încheie abia la plecare. Mâncarea poate primi laude, dar dacă omul își petrece seara încercând să comande, să ceară încă un pahar cu apă sau să plătească, motivele să revină se împuținează.

"Degeaba eşti amabil dacă mâncarea nu este bună şi invers. Un om care revine în acelaşi loc de mai multe ori deja se simte în siguranţă", a afirmat Marian Dedu, manager restaurant.

"Noi ne aflăm lângă o staţie de metrou. Şi atunci oamenii sunt în contratimp întotdeauna şi trebuie să te mişti foarte repede", a spus Rodica, antreprenor.

Însă, comportamentul ospătarului, interacţiunea cu acesta şi atmosfera din local cântăresc la fel de mult atunci când alegem unde mâncăm sau bem ceva.