Liga Campionilor: Înfrângeri pentru Dennis Man şi Vlad Dragomir. Bayern Munchen s-a calificat în optimi
Formaţiile PSV Eindhoven şi Pafos, la care joacă Dennis Man şi Vlad Dragomir, au înregistrat înfrângeri în partidele disputate, miercuri, în etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor.
Bayern Munchen, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii. Bavarezii au obţinut calificarea în optimile competiţiei.
Rezultate din Liga Campionilor:
- Atalanta – Athletic Bilbao 2-3 - Au marcat: Scamacca ’16, Krstovic ‘88 / Guruzeta ’58, Serrano ’70, Navarro ‘74
- Bayern Munchen – Union St. Giloise 2-0 - Au marcat: Kane ’52, ’55 (penalti). În minutul 63, de la Bayern a fost eliminat Kim Min-Jae.
- Harry Kane (Bayern) a ratat un penalti în minutul 81.
- Chelsea – Pafos 1-0 - A marcat: Caicedo ‘78. Vlad Dragomir a fost titular la Pafos. El a jucat până în minutul 89.
- Juventus Torino – Benfica Lisabona 2-0 - Au marcat: Thuram ’55, McKennie ‘64
- Olympique Marseille – Liverpool 0-3 - Au marcat: Szoboszlai ‘45+1, Frimpong ’72, Gakpo ‘90+3
- Newcastle – PSV Eindhoven 3-0 - Au marcat: Wissa ‘8, Gordon ’30, Barnes ‘65. Dennis Man a jucat până în minutul 63 la PSV.
- Slavia Praga – FC Barcelona 2-4 - Au marcat: Kusej ’10, Lewandowski ’44 (autogol) / Lopez ’34, ’42, Dani Olmo ’63, Lewandowski ‘71
